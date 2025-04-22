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بعد إصابته... مبابي يستعد للعودة الى الملاعب لمواجهة برشلونة

2025-04-22 | 12:10
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بعد إصابته... مبابي يستعد للعودة الى الملاعب لمواجهة برشلونة

أوضح المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي الثلاثاء أن مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي يستعد للعودة الى اللعب أمام برشلونة في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك السبت المقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن "مبابي يتألم بسبب إصابته لأنه لا يستطيع مساعدة الفريق، لكنه يفعل كل ما بوسعه ليكون جاهزا ليوم السبت".

وتابع أنشيلوتي: "أعتقد أن المشكلات التي واجهناها هذا الموسم كانت واضحة إلى حد كبير. غيّرنا طريقة لعبنا قليلا لأن لدينا لاعبين بخصائص مختلفة".

وأردف قائلا: "كان من الصعب علينا إيجاد هذا التوازن، وآمل أن نتمكن من إيجاده في الفترة الحاسمة لأن أمامنا الكثير لنقاتل من أجله... وإذا لم نجد هذا التوازن في المباريات المتبقية، فسيكون من الصعب تحقيق الفوز".

المصدر: فرانس برس
 
 
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