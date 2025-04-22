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نادال: "لا أفتقد كرة المضرب"

2025-04-22 | 13:12
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نادال: "لا أفتقد كرة المضرب"

قال أسطورة كرة المضرب الإسباني المعتزل رافايل نادال الإثنين "لا أشتاق لكرة المضرب"، وذلك بعد تكريمه في حفل توزيع جوائز "لوريوس" العالمية للرياضة في مدريد.

وقال نادال للصحافيين "في الحقيقة، لا أفتقد كرة المضرب. إطلاقا. لا أفتقدها بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "ليس لأنني أنهيت مسيرتي متعبا من كرة المضرب أو في صراع معها، أبدا. أنهيت مسيرتي وأنا سعيد، ولو كنت قادرا على الاستمرار لفعلت لأنني كنت أحب ما أقوم به".

وتابع: "كانت شغفي طوال حياتي. فقط عندما تدرك أنك لم تعد قادرا بدنيا على الاستمرار... تحاول أن تغلق ذلك الفصل. وأنا أغلقته".

وقال: "أجّلت اتخاذ قراري النهائي لأنني كنت بحاجة إلى الوقت لأتأكد أنه القرار الصحيح. ما كان سيكون صعبا هو أن أجلس على الأريكة وأتساءل ما إذا كان يجب أن أواصل المحاولة".

وأردف قائلا "عندما رأيت أن جسدي لن يتعافى إلى المستوى الذي أحتاج اليه لكي أستمتع مجددا في الملعب، اتخذت القرار بالتوقف".

وختم "لهذا السبب لا أفتقد كرة المضرب. لأنني أنهيت مسيرتي بضمير مرتاح، وأنا أعلم أنني قدمت كل ما لدي وأن جسدي لم يعد يستطيع أن يعطي المزيد".

واعتزل نادال بعد مباراته الأخيرة ضمن كأس ديفيس في ملقة خلال تشرين الثاني الماضي.

المصدر: فرانس برس
 
 
 
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