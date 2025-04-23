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رياضة
الاصابة قد تحرم نابولي من جهود جناحه نيريش حتى نهاية الموسم
2025-04-23 | 02:26
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الاصابة قد تحرم نابولي من جهود جناحه نيريش حتى نهاية الموسم
قد يغيب الجناح الدولي البرازيلي ديفيد نيريش عن صفوف نابولي حتى نهاية الموسم، بعدما أعلن الثلاثاء النادي الجنوبي عن إصابته بتمزق في ربلة الساق، وفق وكالة فرانس برس.
وقال نابولي في بيان إن نيريش أصيب بتمزق في عضلة الساق اليسرى من دون أن يحدد مدة غيابه، لكن وسائل إعلام محلية أفادت أن اللاعب البالغ 28 عاما قد يغيب لمدة شهر.
وفي حال صحت التوقعات سيغيب نيريش عن أربع مباريات على الأقل من الخمس الأخيرة لنابولي هذا الموسم، في حين يسعى فريق المدرب أنتونيو كونتي للفوز بلقب الدوري الثاني في ثلاثة مواسم والرابع في تاريخه بعد لقبي 1987 و1990 بقيادة الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.
*
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