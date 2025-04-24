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ضربة موجعة لريال مدريد... الإصابة قد تبعد كامافينغا حتى نهاية الموسم

2025-04-24 | 10:20
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ضربة موجعة لريال مدريد... الإصابة قد تبعد كامافينغا حتى نهاية الموسم

تعرض الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا، لاعب وسط ريال مدريد، لتمزق في وتر العضلة الضامة اليسرى قد يُبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وقال نادي ريال مدريد في بيان نقلته وكالة فارنس برس: "بعد الفحوص التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل الطاقم الطبي للنادي، شُخّصت إصابته بتمزق كامل في وتر العضلة الضامة اليسرى. في انتظار تطورات الحالة".

ولم يحدد النادي مدة غياب اللاعب البالغ 22 عاما، لكن بالنظر إلى خطورة الإصابة، من المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم، إضافة إلى مواعيد مهمة مقبلة مع فريق العاصمة والمنتخب.
 
 
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