ليبرون جيمس يتعرض لضربة في وجهه خلال مباراة... وكاميرا ترصده يتظاهر بالألم! (فيديو)

تعرض نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس لضربة في وجهه من لاعب فريق مينيسوتا تمبروولفز جوليوس راندل، خلال المباراة الثانية من سلسلة مباريات البلاي أوف مساء الثلاثاء.

وقع الحادث في الربع الرابع من المباراة، عندما كان فريق مينيسوتا متأخراً بنتيجة 88-77، حيث ارتقى راندل لتنفيذ محاولة "لي أب"، لكن أثناء الهبوط، اصطدم بوجه جيمس.

وأثناء سقوط جيمس على الأرض وهو يتألّم، التقطت إحدى الكاميرات زاوية أخرى أظهرت نجم الليكرز وهو ينظر خلسة ليرى إن كان أحد يراقب ما حدث، في لقطة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

الحكام قاموا بمراجعة اللقطة لتحديد ما إذا كانت تستحق احتساب خطأ متعمد، إلا أن القرار النهائي اعتبرها خطأ هجومياً عادياً ارتكبه راندل.

بعض المراقبين اعتبروا أن ما حدث قد يكون مجرد لحظة عفوية، أو ربما أراد جيمس أخذ استراحة قصيرة في مباراة كانت حاسمة وشديدة التوتر في لوس أنجلوس.