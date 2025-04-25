قائد منتخب فرنسا السابق إيفرا يدخل عالم رياضة الفنون القتالية

يستعد قائد منتخب فرنسا السابق في كرة القدم، باتريس إيفرا، للدخول في عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة من خلال خوض منازلته الاولى في أيار المقبل في باريس، بحسب ما أعلن دوري المقاتلين المحترفين "بي أف أل" الاميركي الجمعة.



وقالت الرابطة في بيانها "سيحقق القائد السابق للمنتخب الفرنسي إيفرا حلمه الجديد بالمشاركة في مباراة في رياضة الفنون القتالية المختلطة".



وأفادت الرابطة بأن إبن الـ 43 عاما واظب على التمارين في الرياضة القتالية منذ عام 2016 برفقة صديقه ونجم الدوري سيدريك دومبيه القاطن في باريس.



وقال إيفرا الذي خاض 81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وارتدى قميص مانشستر يونايتد الانكليزي ويوفنتوس الايطالي "لقد بتم تعرفون الآن، أنني أعشق أيضا هذه الرياضة! لقد تواجدت في أكبر ملاعب العالم، وفزتُ بكل الألقاب الكبرى في كرة القدم، لكن دوري بي أف أل أوروبا في باريس، ستكون ليلةً مميزةً للغاية بالنسبة لي".



وسيُعلن عن إسم المنافس الذي سيواجهه إيفرا خلال "وقت قصير"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". (...)