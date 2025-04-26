أن بي ايه: مينيسوتا يصعب المهمة على ليكرز وماجيك وباكس يقلصان الفارق

لم تكن 38 نقطة من "الملك" ليبرون جيمس كافية لتجنيب لوس أنجلوس ليكرز الخسارة أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز الجمعة، وتأخره في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، فيما قلص كل من أورلاندو ماجيك وميلووكي باكس الفارق إلى 1-2.



وسجل جايدن ماكدانيالز 30 نقطة هي الأعلى له في "بلاي أوف" وأضاف النجم أنتوني إدورادز 29 نقطة لمينيسوتا الذي ختم المباراة بسلسلة من 13 نقطة مقابل واحدة فقط لليكرز.



وفيما أعاق المرض السلوفيني لوكا دونتشيتش، تخطى جيمس الرقم القياسي لعدد النقاط في البلاي أوف للاعب يتخطى الأربعين.



وانتزع مينيسوتا فوزا من أرض ليكرز في أول مبارتين، وهو يأمل في تعزيز التقدم عندما يستضيف المباراة الرابعة الأحد. ويتأهل الفائز في أربع مباريات من أصل سبع إلى نصف نهائي المنطقة الغربية.



وأضاف جيمس 10 متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وسجل ثلاث ثلاثيات متتالية في الربع الأخير أبقت ليكرز على مقربة من مينيسوتا.



وفي المنطقة الشرقية، حقق كل من أورلاندو ماجيك وميلووكي باكس فوزه الأول، فتخطى ماجيك حامل اللقب بوسطن سلتيكس 95-93 وتغلب باكس على إنديانا بايسرز.



ويلعب الفائز من هذه السلسلة مع المتأهل بين نيويورك نيكس وديترويت بيستونز.



وفي ميلووكي، سجل كل من اليوناني يانيس أنتيتوونمبو وغاري ترنت جونيور 37 نقطة، ليتغلب باكس على ضيفه إنديانا بايسرز 117-101 ويقلص الفارق إلى 1-2.



ويلعب الفائز من هذه السلسلة مع المتأهل بين كليفلاند كافالييرز بطل الشرقية وميامي هيت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".