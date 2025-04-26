الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
أن بي ايه: مينيسوتا يصعب المهمة على ليكرز وماجيك وباكس يقلصان الفارق
2025-04-26 | 06:00
شارك
2
min
أن بي ايه: مينيسوتا يصعب المهمة على ليكرز وماجيك وباكس يقلصان الفارق
لم تكن 38 نقطة من "الملك" ليبرون جيمس كافية لتجنيب لوس أنجلوس ليكرز الخسارة أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز الجمعة، وتأخره في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، فيما قلص كل من أورلاندو ماجيك وميلووكي باكس الفارق إلى 1-2.
وسجل جايدن ماكدانيالز 30 نقطة هي الأعلى له في "بلاي أوف" وأضاف النجم أنتوني إدورادز 29 نقطة لمينيسوتا الذي ختم المباراة بسلسلة من 13 نقطة مقابل واحدة فقط لليكرز.
وفيما أعاق المرض السلوفيني لوكا دونتشيتش، تخطى جيمس الرقم القياسي لعدد النقاط في البلاي أوف للاعب يتخطى الأربعين.
وانتزع مينيسوتا فوزا من أرض ليكرز في أول مبارتين، وهو يأمل في تعزيز التقدم عندما يستضيف المباراة الرابعة الأحد. ويتأهل الفائز في أربع مباريات من أصل سبع إلى نصف نهائي المنطقة الغربية.
وأضاف جيمس 10 متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وسجل ثلاث ثلاثيات متتالية في الربع الأخير أبقت ليكرز على مقربة من مينيسوتا.
وفي المنطقة الشرقية، حقق كل من أورلاندو ماجيك وميلووكي باكس فوزه الأول، فتخطى ماجيك حامل اللقب بوسطن سلتيكس 95-93 وتغلب باكس على إنديانا بايسرز.
ويلعب الفائز من هذه السلسلة مع المتأهل بين نيويورك نيكس وديترويت بيستونز.
وفي ميلووكي، سجل كل من اليوناني يانيس أنتيتوونمبو وغاري ترنت جونيور 37 نقطة، ليتغلب باكس على ضيفه إنديانا بايسرز 117-101 ويقلص الفارق إلى 1-2.
ويلعب الفائز من هذه السلسلة مع المتأهل بين كليفلاند كافالييرز بطل الشرقية وميامي هيت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
مينيسوتا
المهمة
ليكرز
وماجيك
وباكس
يقلصان
الفارق
التالي
بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يعين مدرب الفريق الرديف فرانسيسكو خلفا لألغواسيل
قائد منتخب فرنسا السابق إيفرا يدخل عالم رياضة الفنون القتالية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-02-26
دوري "أن بي ايه": دونتشيتش يقود ليكرز للفوز على مافريكس فريقه السابق
رياضة
2025-02-26
دوري "أن بي ايه": دونتشيتش يقود ليكرز للفوز على مافريكس فريقه السابق
0
رياضة
2025-02-09
أن بي ايه: ليكرز وهورنتس يلغيان صفقة وليامس والأسترالي سيمونز يستعد للانتقال إلى كليبرز
رياضة
2025-02-09
أن بي ايه: ليكرز وهورنتس يلغيان صفقة وليامس والأسترالي سيمونز يستعد للانتقال إلى كليبرز
0
رياضة
2025-03-25
دوري "أن بي ايه": أورلاندو ماجيك يلحق الخسارة الثالثة تواليا بليكرز
رياضة
2025-03-25
دوري "أن بي ايه": أورلاندو ماجيك يلحق الخسارة الثالثة تواليا بليكرز
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-09
مهمة إقرار القانونين المطلوبين من صندوق النقد تصعب
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-09
مهمة إقرار القانونين المطلوبين من صندوق النقد تصعب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
09:00
بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يعين مدرب الفريق الرديف فرانسيسكو خلفا لألغواسيل
رياضة
09:00
بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يعين مدرب الفريق الرديف فرانسيسكو خلفا لألغواسيل
0
رياضة
15:20
قائد منتخب فرنسا السابق إيفرا يدخل عالم رياضة الفنون القتالية
رياضة
15:20
قائد منتخب فرنسا السابق إيفرا يدخل عالم رياضة الفنون القتالية
0
رياضة
2025-04-25
بطولة إنكلترا: البرتغالي دالو قد يغيب عن يونايتد حتى نهاية الموسم
رياضة
2025-04-25
بطولة إنكلترا: البرتغالي دالو قد يغيب عن يونايتد حتى نهاية الموسم
0
رياضة
2025-04-25
ليبرون جيمس يتعرض لضربة في وجهه خلال مباراة... وكاميرا ترصده يتظاهر بالألم! (فيديو)
رياضة
2025-04-25
ليبرون جيمس يتعرض لضربة في وجهه خلال مباراة... وكاميرا ترصده يتظاهر بالألم! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:53
وزير الاتّصالات في زيارة إلى المقرّ الرئيسيّ لشركة ألفا في الدكوانة
أخبار لبنان
11:53
وزير الاتّصالات في زيارة إلى المقرّ الرئيسيّ لشركة ألفا في الدكوانة
0
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
0
حال الطقس
2025-02-25
بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2025-02-25
بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة
0
أخبار لبنان
2025-04-25
نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية
أخبار لبنان
2025-04-25
نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:44
هكذا ودع العالم البابا فرنسيس...
تقارير نشرة الاخبار
07:44
هكذا ودع العالم البابا فرنسيس...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:37
"التجدد للوطن" إفتتح مؤتمره الثالث عن اللامركزية
تقارير نشرة الاخبار
07:37
"التجدد للوطن" إفتتح مؤتمره الثالث عن اللامركزية
0
أخبار لبنان
07:35
وزير المال: رصد ٧٥ مليون يورومن فرنسا كمساهمة في صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة
أخبار لبنان
07:35
وزير المال: رصد ٧٥ مليون يورومن فرنسا كمساهمة في صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
جعجع: لضرورة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها
تقارير نشرة الاخبار
07:04
جعجع: لضرورة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها
0
أخبار لبنان
13:41
التحضيرات الأخيرة لـ OMT بيروت ماراثون... من سباق رياضيّ إلى رسالة أمل
أخبار لبنان
13:41
التحضيرات الأخيرة لـ OMT بيروت ماراثون... من سباق رياضيّ إلى رسالة أمل
0
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أندية بيئية مدرسية بمساهمة من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية... لوعيٍ بيئي ينمو مع الأجيال
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أندية بيئية مدرسية بمساهمة من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية... لوعيٍ بيئي ينمو مع الأجيال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلافات سياسية حادة في الجيش الاسرائيليّ في اعقاب اشتداد القتال في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلافات سياسية حادة في الجيش الاسرائيليّ في اعقاب اشتداد القتال في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
التحضيرات الروحية واللوجستية عشية وداع البابا فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:19
التحضيرات الروحية واللوجستية عشية وداع البابا فرنسيس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:35
طقس رطب ومتقلب في الأيام المقبلة...
حال الطقس
01:35
طقس رطب ومتقلب في الأيام المقبلة...
2
خبر عاجل
14:52
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: تم الاتفاق مع البنك الدولي على مساعدة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لدعم برنامج أمان للاسر الاكثر فقرا لتوسعة التغطية لتشمل العائلات المتضررة من الحرب والوزارة ستباشر بالاجراءات المطلوبة خلال الاشهر القليلة المقبلة
خبر عاجل
14:52
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: تم الاتفاق مع البنك الدولي على مساعدة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لدعم برنامج أمان للاسر الاكثر فقرا لتوسعة التغطية لتشمل العائلات المتضررة من الحرب والوزارة ستباشر بالاجراءات المطلوبة خلال الاشهر القليلة المقبلة
3
خبر عاجل
14:55
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك الدولي هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول الى سوق العمل والتوظيف
خبر عاجل
14:55
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك الدولي هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول الى سوق العمل والتوظيف
4
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
5
اسرار
23:28
أسرار الصحف 26-4-2025
اسرار
23:28
أسرار الصحف 26-4-2025
6
أمن وقضاء
07:24
بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول مختار في بسكنتا
أمن وقضاء
07:24
بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول مختار في بسكنتا
7
أخبار دولية
07:55
إصابة 516 إثر انفجار بميناء في بندر عباس في إيران
أخبار دولية
07:55
إصابة 516 إثر انفجار بميناء في بندر عباس في إيران
8
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More