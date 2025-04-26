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رياضة
بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يعين مدرب الفريق الرديف فرانسيسكو خلفا لألغواسيل
2025-04-26 | 09:00
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بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يعين مدرب الفريق الرديف فرانسيسكو خلفا لألغواسيل
أعلن ريال سوسييداد عاشر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة أن مدرب الفريق الرديف سيرخيو فرانسيسكو سيحل مكان إيمانول ألغواسيل في قيادة النادي الباسكي الموسم المقبل.
وجاء في بيان النادي "توصل ريال سوسييداد وسيرخيو فرانسيسكو لاتفاق من أجل أن يتولى قيادة الفريق الموسم المقبل" وتابع "وقع المدرب الحالي للفريق الرديف على عقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027".
وكان ريال سوسييداد قد أعلن الخميس بأن ألغواسيل سيترك منصبه مع نهاية عقده هذا الصيف.
وتولى ألغواسيل قيادة الفريق منذ كانون الأول 2018، وقاد النادي الباسكي لإحراز لقب كأس إسبانيا بعد عامين، إضافة الى بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2024.
ويحتل سوسييداد المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني لكنه لا يزال يحتفظ بآمال التأهل الى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل.
ويستضيف جاره الباسكي أتلتيك بلباو ضمن منافسات الدوري المحلي في مباراته المقبلة المقررة في 4 أيار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
*
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