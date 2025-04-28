دالاس يلحق بإنتر ميامي خسارته الأولى بغياب ميسي

ألحق أف سي دالاس الخسارة الأولى بمضيفه إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم، بعدما فاز عليه 4-3 على ملعب تشايس ستاديوم الأحد الماضي.



وخاض إنتر ميامي المباراة على وقع غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريس والإسبانيان جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس للراحة تحضيرا للمواجهة المنتظرة أمام فانكوفر وايتكابس في إياب نصف نهائي مسابقة كأس أبطال كونكاكاف الأربعاء.



وقلب دالاس الطاولة على مضيفه مع دخول مهاجمه البرازيلي بيدرينيو أرض الملعب في الدقيقة 58، فسجل هدف الفوز في الدقيقة 81 بعدما نجح اصحاب الارض في ادراك التعادل بهدفين في غضون 5 دقائق تناوب عليهما الهولندي أوسازي أوروغيد (64) والإكوادوري أندرسون خوليو (69).



ويأمل إنتر ميامي الذي يستضيف مباراة العودة الأربعاء في تعويض خسارته 0-2 ذهابا، لعدم الخروج من المسابقة القارية في سعيه للفوز بلقبها.



المصدر: فرانس برس