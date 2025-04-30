الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

المدرب السابق للمنتخب الصيني تي لي يخسر استئناف حكم السجن لـ20 عاما

2025-04-30 | 07:32
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المدرب السابق للمنتخب الصيني تي لي يخسر استئناف حكم السجن لـ20 عاما

خسر مدرب المنتخب الصيني السابق تي لي استئنافه ضد حكم السجن لمدة 20 عاما بتهمة الرشوة، بحسب ما أعلنت محكمة صينية الأربعاء.

وكانت محكمة أدنى حكمت على لاعب إيفرتون الإنكليزي السابق في واحدة من أبرز القضايا ضمن حملة حكومية واسعة لمكافحة الفساد في قطاع الرياضة.

وقالت المحكمة العليا في مقاطعة هوبي في بيان إنها رفضت استئناف لي، مؤيدة الحكم الأصلي الصادر بحقه.

وأُدين لي الذي درّب المنتخب الصيني من كانون الثاني 2020 حتّى كانون الأوّل 2021، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وظهر لي في فيلم وثائقي العام الماضي حيث قال إنه دفع مليوني يوان لرئيس الاتحاد الوطني السابق شويوان تشن حتى يحصل على وظيفة تدريب المنتخب الوطني، إضافة إلى مساهمته في ترتيب نتائج العديد من المباريات على مستوى الأندية.

ويبلغ لي 47 عاما ومثّل منتخب بلاده في نحو 100 مباراة دولية، وبعد ستة أعوام في بداية مسيرته الاحترافية مع نادي لياونينغ، انتقل إلى إيفرتون بالإعارة حيث لعب لموسم واحد قبل الانتقال بشكل نهائي.

وأطلقت السلطات الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا في نهاية 2022، أدى إلى استقالة نحو عشرة من كبار المسؤولين في الاتحاد المحلّي، من بينهم رئيس الاتحاد السابق تشن الذي أقر في أيلول 2024 أنه تلقّى مبالغ كبيرة من لاعبين أرادوا كسب رضاه، إضافة إلى المدرب لي.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

السابق

للمنتخب

الصيني

استئناف

السجن

بين الرياضة واكتشاف تراث لبنان... رحلة مشي دامت 13 يوما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-04-11

"دون ليو"... وفاة مدرب ريال مدريد السابق ليو بينهاكر عن 82 عاما

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-19

السفير الصيني للوزير سلامة: الشركة المعنية ببناء معهد الكونسوفتوار الوطني في ضبية ستستأنف نشاطها

LBCI
أخبار دولية
2025-04-08

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: التوسع العسكري الصيني "مذهل"

LBCI
رياضة
2025-04-25

قائد منتخب فرنسا السابق إيفرا يدخل عالم رياضة الفنون القتالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

بين الرياضة واكتشاف تراث لبنان... رحلة مشي دامت 13 يوما

LBCI
رياضة
2025-04-29

ينطلق OMT Beirut Sports Festival بنسخته الثالثة مع مشاركة استثنائية خاصّة للأسطورة البرازيلية Roberto Carlos

LBCI
رياضة
2025-04-28

دالاس يلحق بإنتر ميامي خسارته الأولى بغياب ميسي

LBCI
رياضة
2025-04-26

بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يعين مدرب الفريق الرديف فرانسيسكو خلفا لألغواسيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:51

الصدي الى قطر الأحد المقبل لمناقشة سبل التعاون في قطاع الكهرباء

LBCI
أخبار دولية
2025-03-31

وزارة الصحة التابعة لحماس: نحو ألف قتيل منذ استئناف إسرائيل هجماتها قبل أسبوعين

LBCI
رياضة
2025-04-18

بطولة إنكلترا: غوارديولا متحفز لدفع مانشستر سيتي نحو التأهل لدوري الأبطال

LBCI
خبر عاجل
07:44

قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:11

لجنة المال تناقش مشروع قانون اصلاح المصارف...

LBCI
أخبار لبنان
07:08

الصادق التقى بو صعب: لتعديلات في قانون بلدية بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:55

الحاج: نسبة الاصلاح في الجنوب بلغت 80 %

LBCI
أخبار لبنان
04:39

وزيرة التربية: الإمتحانات الرسمية بدءا من 9 تموز ولا مواد إختيارية

LBCI
أخبار دولية
04:32

المباحثات الإيرانية الأميركية المقبلة حول الملف النووي تعقد في روما السبت

LBCI
أخبار لبنان
02:33

الجنرال جيفرز في لبنان... وسلسلة لقاءات له تبدأ بالرئيس عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

بين الرياضة واكتشاف تراث لبنان... رحلة مشي دامت 13 يوما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جامعة القديس يوسف تفتتح حرمها التاسع في لبنان بشراكة تحيي إرث شارل قرم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
01:35

حذفا صورهما المشتركة... ماريتا الحلاني تنفصل عن كميل أبي خليل بعد أقل من عامين على زواجهما

LBCI
خبر عاجل
12:04

تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون

LBCI
اقتصاد
03:52

اليكم تسعيرة المولدات الخاصة بشهر نيسان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:34

مصرف لبنان: سنقترح المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف

LBCI
أمن وقضاء
07:58

توقيف عصابة أقدم أفرادها على سرقة أموال ومجوهرات من داخل فيلا في الكورة

LBCI
اقتصاد
14:54

حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي

LBCI
أخبار لبنان
13:09

محافظ بيروت يتعرض لحادث وحالته الصحية لا تدعو الى القلق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More