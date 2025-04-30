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المدرب السابق للمنتخب الصيني تي لي يخسر استئناف حكم السجن لـ20 عاما
2025-04-30 | 07:32
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المدرب السابق للمنتخب الصيني تي لي يخسر استئناف حكم السجن لـ20 عاما
خسر مدرب المنتخب الصيني السابق تي لي استئنافه ضد حكم السجن لمدة 20 عاما بتهمة الرشوة، بحسب ما أعلنت محكمة صينية الأربعاء.
وكانت محكمة أدنى حكمت على لاعب إيفرتون الإنكليزي السابق في واحدة من أبرز القضايا ضمن حملة حكومية واسعة لمكافحة الفساد في قطاع الرياضة.
وقالت المحكمة العليا في مقاطعة هوبي في بيان إنها رفضت استئناف لي، مؤيدة الحكم الأصلي الصادر بحقه.
وأُدين لي الذي درّب المنتخب الصيني من كانون الثاني 2020 حتّى كانون الأوّل 2021، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وظهر لي في فيلم وثائقي العام الماضي حيث قال إنه دفع مليوني يوان لرئيس الاتحاد الوطني السابق شويوان تشن حتى يحصل على وظيفة تدريب المنتخب الوطني، إضافة إلى مساهمته في ترتيب نتائج العديد من المباريات على مستوى الأندية.
ويبلغ لي 47 عاما ومثّل منتخب بلاده في نحو 100 مباراة دولية، وبعد ستة أعوام في بداية مسيرته الاحترافية مع نادي لياونينغ، انتقل إلى إيفرتون بالإعارة حيث لعب لموسم واحد قبل الانتقال بشكل نهائي.
وأطلقت السلطات الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا في نهاية 2022، أدى إلى استقالة نحو عشرة من كبار المسؤولين في الاتحاد المحلّي، من بينهم رئيس الاتحاد السابق تشن الذي أقر في أيلول 2024 أنه تلقّى مبالغ كبيرة من لاعبين أرادوا كسب رضاه، إضافة إلى المدرب لي.
*
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