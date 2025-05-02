بطولة إنكلترا: إموريم لاعتماد مبدأ المداورة من أجل المجد الأوروبي

اعتبر البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي انه يتعين عليه "المخاطرة" من خلال اعتماد مبدأ المداورة في صفوف فريقه من أجل منح الأولوية للتتويج بالدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".



وخطا مانشستر يونايتد خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي يوروبا ليغ بعد ان عاد بفوز صريح من أرض اتلتيك بلباو الاسباني بثلاثية نظيفة الخميس.



وإذا قدر للشياطين الحمر إحراز اللقب سيخوض دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل التي ستجلب له مداخيل ضخمة ويسهل مهمته في استقطاب لاعبين من النخبة.



ولم يُهزم يونايتد في أوروبا هذا الموسم، لكنه يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز مع تبقي أربع مباريات وهو يتجه لاحتلال أدنى مركز له في الدوري منذ هبوطه الى الدرجة الثانية عام 1974.



وقال اموريم قبل يومين من مواجهة برنتفورد في الدوري المحلي خارج ملعبه إنه من الصعب الموازنة بين متطلبات الدوري الأوروبي والدوري الإنكليزي، لكنه أوضح أن اللاعبين المعرضين لخطر الإصابة لن يلعبوا "مهما كان الأمر".



وتمكن أموريم من إشراك الجناح العاجي أماد ديالو احتياطيا بعد غياب دام اكثر من شهرين بداعي اصابة في الكاحل مشيرا بأن عودة المهاجم كانت "هائلة"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".