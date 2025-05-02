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ملعب فيلا بارك يستضيف مباراة إنكلترا وأندورا في تصفيات كأس العالم

2025-05-02 | 12:00
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ملعب فيلا بارك يستضيف مباراة إنكلترا وأندورا في تصفيات كأس العالم

سيحتضن ملعب فيلا بارك مباراة دولية لمنتخب إنكلترا للمرة الأولى منذ 20 عاما عندما يستضيف أندورا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في السادس من أيلول المقبل.

وستكون هذه المرة الثانية هذا العام التي يلعب فيها منتخب إنكلترا بقيادة المدرب توماس توخيل مباراة على أرضه بعيدا عن ملعب ويمبلي، ومن المقرر أن يستضيف ملعب سيتي غراوند معقل فريق نوتنغهام فورست مباراة ودية في العاشر من حزيران المقبل ضد السنغال.

وقال توخيل عن ملعب فريق أستون فيلا المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز "نحن متحمسون للعب في فيلا بارك، وهو ملعب آخر يزخر بالتاريخ".

وتتصدر إنكلترا المجموعة 11 في مشوارها نحو كأس العالم 2026 بعد فوزها على ألبانيا ولاتفيا في ويمبلي.

وستواجه في مباراتها المقبلة أندورا، متذيلة الترتيب، في السابع من حزيران في برشلونة، وفق ما نقلت "رويترز".
 
 
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