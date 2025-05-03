معرض "Beirut Sports Festival" يستقبل الأسطورة روبيرتو كارلوس... وفعاليات رياضية تحاكي كل الأذواق! (فيديو)

يواصل معرض Beirut Sports Festival بنسخته الثالثة، فعالياته النابضة بالحماس في الـForum de Beyrouth، جامعًا عشاق الرياضة من مختلف الفئات العمرية ضمن تجربة رياضية وترفيهية متكاملة.

المعرض يقدّم باقة واسعة من الأنشطة التي تستهوي الشباب اللبناني، من رياضات البيلاتس، والماتشا، والملابس الرياضية، إلى أبرز الألعاب التي يهوى متابعوها المنافسة والحماس مثل كرة السلّة، البادل، التنس، الكاليستنكس، والفنون القتالية المختلطة.

ويشهد اليوم السبت لحظة استثنائية مع حضور النجم العالمي روبيرتو كارلوس، أسطورة الكرة البرازيلية، الذي يطلّ على زوار المعرض للقاء محبّيه والتقاط الصور التذكارية.

لتجربة المشهد عن قرب واكتشاف كل ما يقدّمه المعرض من فعاليات شيّقة... شاهدوا الفيديو أدناه!