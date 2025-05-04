دوري "أن بي ايه"... دنفر يهزم كليبرز ويتأهل الى نصف النهائي

حسم دنفر ناغتس المباراة السابعة الحاسمة ضد لوس أنجلوس كليبرز 120-101 ليخرج فائزا 4-3 في السلسلة ويبلغ نصف نهائي البلاي أوف في المنطقة الغربية.وساهم ثلاثة لاعبين في فوز دنفر، حيث سجل أرون غوردون 22 نقطة وكريستيان براون 21 نقطة في حين اكتفى يوكيتش بتسجيل 16 نقطة وسط مراقبة صارمة من دفاع كليبرز.وفي المقابل، كان كواي لينارد أفضل مسجل في صفوف كليبرز مع 22 نقطة في حين سجل جيمس هاردن 7 نقاط فقط.يذكر أن ناغتس خاض البلاي أوف في ظروف فنية صعبة بعد إقالة مدربه مايكل مالون قبل نهاية الدوري العادي بثلاث مباريات وتعيين ديفيد أديلمان بدلا منه بصورة موقتة.المصدر: فرانس برس