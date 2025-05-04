ريال مدريد يواصل الضغط على برشلونة

واصل ريال مدريد الضغط على برشلونة المتصدر بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 3-2 الاحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.



واضطر مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو أنشيلوتي إلى اشراك لاعب الوسط الفرنسي الدولي اوريليان تشواميني في مركز قلب الدفاع نظرا للغيابات الكثيرة في هذا الخط وأبرزها للألماني أنتوني روديغير، والنمسوي دافيد ألابا، والبرازيلي ايدر ميليتاو، والفرنسي وفيرلان مندي، وداني كارباخال.



كما غاب الجناح البرازيلي رودريغو بداعي المرض وحلّ بدلا منه التركي أردا غولر.



وعاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الى التشكيلة الأساسية بعدما دخل إلى أرض الملعب من مقاعد البدلاء في مباراة الكلاسيكو الأسبوع الماضي عندما تعافى من إصابة.



وبعد محاولات عدة، نجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل عبر غولر الذي سدد كرة استقرت داخل الشباك (33).



وسرعان ما أضاف مبابي الهدف الثاني مستغلا تمريرة من الانكليزي جود بيلينغهام ليتابعها داخل المرمى (39)، قبل أن يحسم النتيجة في صالح فريقه بتسجيله الهدف الثالث والثاني الشخصي له.



المصدر: فرانس برس