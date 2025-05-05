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رياضة
وفاة سائق الفورمولا 1 السابق يوخن ماس عن 78 عاما
2025-05-05 | 02:50
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وفاة سائق الفورمولا 1 السابق يوخن ماس عن 78 عاما
توفي سائق الفورمولا 1 السابق والفائز بسباق 24 ساعة في لومان الألماني يوخن ماس عن عمر يناهز الـ78 عاماً.
وأعلنت عائلته الخبر في بيان نقلته وكالة فرانس برس، والذي جاء فيه: "بقلوب ثقيلة، نعلن وفاة يوخن ماس اليوم بعد مضاعفات أصيب بها بعد سكتة دماغية في شباط".
واستهل ماس مسيرته في الفئة الأولى مع فريق سورتيز قبل انتقاله للدفاع عن ألوان ماكلارين، علما أن فوزه الوحيد في البطولة العالمية خلال 105 مشاركات تحقق في جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مونتجويك بارك في برشلونة عام 1975.
وفي عام 1982 غادر ماس عالم الفورمولا 1، قبل أن يفوز لاحقا بسباق 24 ساعة في لومان، أحد اشهر سباقات التحمل في العالم، في عام 1989.
*
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