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بعد الأداء الأخير لفريقه... أوديغارد يسعى للفوز على سان جرمان في دوري أبطال أوروبا

2025-05-05 | 13:00
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بعد الأداء الأخير لفريقه... أوديغارد يسعى للفوز على سان جرمان في دوري أبطال أوروبا

قال قائد أرسنال الإنكليزي لكرة القدم اللاعب مارتن أوديغارد الإثنين إن فريقه الخاسر في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا يتوجب عليه "أن يتّحد" لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي إيابا الأربعاء، إذا كان يأمل في التأهل إلى المباراة النهائية.

وتعرض أرسنال الذي يحتل المركز الثاني في "بريميرليغ" خلف ليفربول المتوج باللقب لهزيمتين متتاليتين على أرضه، أمام سان جرمان في المسابقة القارية الأم، وأمام بورنموث 1-2 في المرحلة الـ 35 السبت على الرغم من وجود كافة لاعبيه الأساسيين.

وقال أوديغارد قائد الـ "غانرز" "نشعر بخيبة أمل بسبب الأداء الأخير، ولكن يتعيّن علينا أن نطوي الصفحة ونكون أقوياء ونمضي قدما معا نحو المباراة الكبيرة التي تنتظرنا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويسعى الفريق اللندني لقلب الطاولة على سان جرمان في ملعبه "بارك دي برانس" الأربعاء لبلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارته أمام برشلونة الإسباني 1-2 في نهائي عام 2006.
 
 
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