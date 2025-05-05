الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد الأداء الأخير لفريقه... أوديغارد يسعى للفوز على سان جرمان في دوري أبطال أوروبا
2025-05-05 | 13:00
شارك
0
min
بعد الأداء الأخير لفريقه... أوديغارد يسعى للفوز على سان جرمان في دوري أبطال أوروبا
قال قائد أرسنال الإنكليزي لكرة القدم اللاعب مارتن أوديغارد الإثنين إن فريقه الخاسر في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا يتوجب عليه "أن يتّحد" لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي إيابا الأربعاء، إذا كان يأمل في التأهل إلى المباراة النهائية.
وتعرض أرسنال الذي يحتل المركز الثاني في "بريميرليغ" خلف ليفربول المتوج باللقب لهزيمتين متتاليتين على أرضه، أمام سان جرمان في المسابقة القارية الأم، وأمام بورنموث 1-2 في المرحلة الـ 35 السبت على الرغم من وجود كافة لاعبيه الأساسيين.
وقال أوديغارد قائد الـ "غانرز" "نشعر بخيبة أمل بسبب الأداء الأخير، ولكن يتعيّن علينا أن نطوي الصفحة ونكون أقوياء ونمضي قدما معا نحو المباراة الكبيرة التي تنتظرنا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويسعى الفريق اللندني لقلب الطاولة على سان جرمان في ملعبه "بارك دي برانس" الأربعاء لبلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارته أمام برشلونة الإسباني 1-2 في نهائي عام 2006.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
الأداء
الأخير
لفريقه...
أوديغارد
للفوز
جرمان
أبطال
أوروبا
التالي
وفاة سائق الفورمولا 1 السابق يوخن ماس عن 78 عاما
ريال مدريد يواصل الضغط على برشلونة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-03-03
الإصابة تحرم ديماركو من مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا
رياضة
2025-03-03
الإصابة تحرم ديماركو من مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا
0
رياضة
2025-02-26
دوري "أن بي ايه": دونتشيتش يقود ليكرز للفوز على مافريكس فريقه السابق
رياضة
2025-02-26
دوري "أن بي ايه": دونتشيتش يقود ليكرز للفوز على مافريكس فريقه السابق
0
رياضة
2025-04-27
الأهلي يعلن رحيل مدربه السويسري كولر غداة فقدانه لقب دوري أبطال إفريقيا
رياضة
2025-04-27
الأهلي يعلن رحيل مدربه السويسري كولر غداة فقدانه لقب دوري أبطال إفريقيا
0
رياضة
2025-02-07
سان جرمان يمدد عقد مدافعه الدولي البرتغالي منديش حتى 2029
رياضة
2025-02-07
سان جرمان يمدد عقد مدافعه الدولي البرتغالي منديش حتى 2029
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
02:50
وفاة سائق الفورمولا 1 السابق يوخن ماس عن 78 عاما
رياضة
02:50
وفاة سائق الفورمولا 1 السابق يوخن ماس عن 78 عاما
0
رياضة
2025-05-04
ريال مدريد يواصل الضغط على برشلونة
رياضة
2025-05-04
ريال مدريد يواصل الضغط على برشلونة
0
رياضة
2025-05-04
دوري "أن بي ايه"... دنفر يهزم كليبرز ويتأهل الى نصف النهائي
رياضة
2025-05-04
دوري "أن بي ايه"... دنفر يهزم كليبرز ويتأهل الى نصف النهائي
0
رياضة
2025-05-04
اسماعيل أحمد يشارك في الانتخابات البلدية للمرة الأولى وهذا ما قاله للـLBCI! (فيديو)
رياضة
2025-05-04
اسماعيل أحمد يشارك في الانتخابات البلدية للمرة الأولى وهذا ما قاله للـLBCI! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-25
نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية
أخبار لبنان
2025-04-25
نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية
0
أخبار لبنان
2025-04-20
الجيش: استشهاد ضابط وعسكريين وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر في بريقع - النبطية
أخبار لبنان
2025-04-20
الجيش: استشهاد ضابط وعسكريين وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر في بريقع - النبطية
0
أمن وقضاء
2025-04-21
لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس
أمن وقضاء
2025-04-21
لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس
0
أخبار دولية
23:52
إغلاق عدد من المطارات الروسية إثر هجوم بعشرات المسيّرات الأوكرانية
أخبار دولية
23:52
إغلاق عدد من المطارات الروسية إثر هجوم بعشرات المسيّرات الأوكرانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
7 أيار... أهلًا بالإماراتيين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
7 أيار... أهلًا بالإماراتيين في لبنان
0
أخبار دولية
13:43
مؤتمر تعقده منظمة المرأة العربية لحماية المرأة من العنف السيبراني
أخبار دولية
13:43
مؤتمر تعقده منظمة المرأة العربية لحماية المرأة من العنف السيبراني
0
أخبار دولية
13:41
إجتماع للكرادلة في عدة جلسات مغلقة لتحديد مواصفات البابا المقبل وأولويات حبريته
أخبار دولية
13:41
إجتماع للكرادلة في عدة جلسات مغلقة لتحديد مواصفات البابا المقبل وأولويات حبريته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مطار بن غوريون تحت النيران... والإتهامات تطال طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مطار بن غوريون تحت النيران... والإتهامات تطال طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الكابينت أبقى جبهات إسرائيل السبع في حال حرب... واستهداف إيران على رأس الأجندة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الكابينت أبقى جبهات إسرائيل السبع في حال حرب... واستهداف إيران على رأس الأجندة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إتفاقيات جديدة يوقع عليها لبنان لصالح المزارعين اللبنانيين...
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إتفاقيات جديدة يوقع عليها لبنان لصالح المزارعين اللبنانيين...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المركزي بدأ بإعداد مشروع قانون الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المركزي بدأ بإعداد مشروع قانون الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
حركة حماس تسلم الدولة مطلوبين إثنين بإطلاق الصواريخ من أصل أربعة متوارين
تقارير نشرة الاخبار
13:21
حركة حماس تسلم الدولة مطلوبين إثنين بإطلاق الصواريخ من أصل أربعة متوارين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هكذا تتوزع الدوائر الإنتخابية في الإنتخابات البلدية في الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هكذا تتوزع الدوائر الإنتخابية في الإنتخابات البلدية في الشمال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:06
"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان
أخبار لبنان
09:06
"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان
2
أخبار لبنان
11:07
جعجع: ما حصل في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان يبشٍّر بالخير
أخبار لبنان
11:07
جعجع: ما حصل في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان يبشٍّر بالخير
3
حال الطقس
01:32
إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
حال الطقس
01:32
إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
4
أمن وقضاء
16:05
وزارة الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء بعبدا
أمن وقضاء
16:05
وزارة الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء بعبدا
5
أمن وقضاء
01:37
الجيش: دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة حرف السماقة - الهرمل
أمن وقضاء
01:37
الجيش: دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة حرف السماقة - الهرمل
6
فنّ
06:15
مادونا تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة في عيد ميلاد حبيبها... هذا ما ارتدته! (صور)
فنّ
06:15
مادونا تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة في عيد ميلاد حبيبها... هذا ما ارتدته! (صور)
7
أخبار لبنان
03:14
اخماد حريق شبّ ليلاً في منتجع في طرابلس
أخبار لبنان
03:14
اخماد حريق شبّ ليلاً في منتجع في طرابلس
8
تقارير نشرة الاخبار
13:09
بالأرقام... قراءة أوّلية بعد يوم على إنتهاء الإنتخابات البلدية في جبل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
بالأرقام... قراءة أوّلية بعد يوم على إنتهاء الإنتخابات البلدية في جبل لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More