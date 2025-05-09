نوير يعود إلى حراسة مرمى بايرن بعد أكثر من شهرين

سيعود مانويل نوير إلى حراسة مرمى بايرن ميونيخ السبت أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة 33، وذلك بعد أكثر من شهرين على إصابته بتمزق في عضلة الساق اليمنى.



وقال المدرب البلجيكي فنسان كومباني في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيعود مانو، هذا ما أتمناه".



وكان نوير قد أُصيب في عضلة الساق اليمنى في 5 آذار أثناء احتفاله بهدف سجله جمال موسيالا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن.



المصدر: فرانس برس