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أسطورة الملاكمة باكياو يعود من اعتزاله لخوض نزال عالمي في تموز

2025-05-09 | 12:30
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أسطورة الملاكمة باكياو يعود من اعتزاله لخوض نزال عالمي في تموز

من المتوقع أن يعود أسطورة الملاكمة الفيليبيني ماني باكياو من اعتزاله لقرابة أربع سنوات لمواجهة الأميركي ماريو باريوس في تموز في لاس فيغاس.

ولم يدخل الملاكم الفيليبيني، البالغ 46 عاما والذي يمتلك 12 لقبا عالميا في ثماني فئات لأوزان مختلفة، الحلبة رسميا منذ هزيمته بالنقاط أمام الكوبي يوردينيس أوغاس في 21 آب 2021، في لاس فيغاس في نزال على حزام الوزن المتوسط التابع للرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي ايه).

ويسمح المجلس العالمي للملاكمة لبطل العالم السابق بطلب خوض مباراة على اللقب عند العودة من اعتزاله.

وبحسب قناة "إي أس بي أن"، من المتوقع أن يعود باكياو إلى لاس فيغاس لمواجهة باريوس في 19 تموز، حيث أصدرت السلطات في ولاية نيفادا بالفعل تصريحا يسمح له بخوض النزال.

المصدر: فرانس برس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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