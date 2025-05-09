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ألونسو يعلن رحيله عن ليفركوزن في نهاية الموسم

2025-05-09 | 15:30
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ألونسو يعلن رحيله عن ليفركوزن في نهاية الموسم

أكّد الإسباني شابي ألونسو أنه سيغادر نادي باير ليفركوزن مع نهاية الموسم وقبل عام من انتهاء عقده، وسط تقارير تربطه بتولي تدريب ريال مدريد.

وقال ألونسو الذي تولى تدريب ليفركوزن في تشرين الأول 2022 في مؤتمر صحافي إن "الوقت مناسب" للإعلان عن رحيله، لكنه لم يكشف عن وجهته القادمة، مؤكدا أن "الحديث عن المستقبل ليس مناسبا الآن".

وأضاف: "هاتان المباراتان أمام بوروسيا دورتموند وماينتس ستكونان الأخيرتين لي كمدرب لباير ليفركوزن"، في وقت تؤكد فيه الصحافة الإسبانية والألمانية أنه سيخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد.

وتابع لاعب الوسط الدولي السابق "تحدثنا كثيرا مؤخرا عن التوقيت المناسب للإعلان عن هذا القرار، والآن هو الوقت المناسب"، مشيرا إلى مسيرته السابقة كلاعب التي بدأت في ريال سوسييداد، قبل انتقاله إلى ليفربول الإنكليزي (2004–2009) ومنه إلى ريال مدريد (2009–2014)، وأخيرا بايرن ميونيخ (2014–2017).

المصدر: فرانس برس
 
 
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