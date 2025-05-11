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بطولة فرنسا: مرسيليا وموناكو يضمنان التأهل المباشر إلى دوري الأبطال

2025-05-11 | 02:30
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بطولة فرنسا: مرسيليا وموناكو يضمنان التأهل المباشر إلى دوري الأبطال

ضمِن مرسيليا وموناكو تأهلهما المباشر الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز الاول على مضيفه لوهافر 3-1، والثاني على ضيفه ليون 2-0 السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الاخيرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وعزز مرسيليا موقعه في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام موناكو، واستغل الفريقان خسارة منافسيهما على البطاقتين المباشرتين نيس أمام مضيفه رين، وليل أمام مضيفه بريست بنتيجة واحدة 0-2، وستراسبورغ أمام مضيفه أنجيه 1-2.

وتجمد رصيد الثلاثي نيس وليل وستراسبورغ عند 57 نقطة.

ويتأهل الثلاثة الأوائل الى المجموعة الموحدة لمسابقة دوري الابطال مباشرة، فيما يخوض الرابع الدور التمهيدي الثالث.

وأقيمت مباريات المرحلة في توقيت واحد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ومني ستراسبورغ بخسارته الاولى في مبارياته الـ13 الأخيرة عندما سقط امام مضيفه أنجيه بهدف لديلان باكوا مقابل هدفين لإيستيبان لوبول.

واستعاد باريس سان جرمان المتوج باللقب توازنه بعد تعادل وخسارتين وعاد بفوز كبير على مضيفه مونبلييه اول الهابطين الى الدرجة الثانية 4-1.

وخاض سان جرمان المباراة بتشكيلة رديفة بقيادة ديزيريه دويه وبرادلي باركولا حيث فضل مدربه الاسباني لويس إنريكي اراحة أغلب نجومه عقب التأهل الى المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا على حساب ارسنال الانكليزي.

 
 
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