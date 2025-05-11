سيلتيكس يقلص الفارق مع نيكس إلى 2-1 بدوري السلة الأميركي

سجل جيسون تيتوم 22 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه ليتمكن بوسطن سيلتيكس من تحقيق فوز ساحق 115-93 على مضيفه نيويورك نيكس في مباراتهما الثالثة في سلسة الدور قبل النهائي للقسم الشرقي بدوري السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.



وأحرز البديل بايتون بريتشارد أكبر عدد من النقاط لبوسطن في المباراة بواقع 23 نقطة وأضاف جايلين براون 19 نقطة وديريك وايت 17 نقطة.



واستعاد سيلتيكس إيقاعه الهجومي بعد معاناته في التسجيل في أول مباراتين من السلسلة.



وبهذا الفوز قلص بوسطن تقدم نيكس إلى 2-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وفق ما نقلت "رويترز".



وكان جالين برونسون أفضل المسجلين في صفوف نيكس برصيد 27 نقطة. وأنهى كارل-أنتوني تاونز المباراة بإحراز 21 نقطة والاستحواذ على 15 كرة مرتدة.