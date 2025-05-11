بعد إصابته بكسر في الفك... اللاعب أليكس سكوت يخضع لعملية جراحية

قال نادي بورنموث اليوم الأحد إن لاعب الوسط أليكس سكوت سيخضع لجراحة بعد إصابته بكسر في الفك خلال مباراة الفريق أمام أستون فيلا بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.



وأصيب سكوت، البالغ من العمر 21 عاما، بعد مرور سبع دقائق من بداية المباراة وذلك بعد تداخل مع مدافع فيلا تيرون مينغز لكنه أكمل الشوط الأول ولم يتمكن من مواصلة اللعب بعد الاستراحة.



وقال بورنموث في بيان: "أظهرت الأشعة منذ حينها وجود كسر يمنع تحرك أجزاء من العظم وسيخضع سكوت لجراحة لثتبيت الفك".



وغاب الإنكليزي سكوت عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تعرضه لإصابة في الركبة في تشرين الأول الماضي، ما تطلب خضوعه لجراحة، وفق ما نقلت "رويترز".



