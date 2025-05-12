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رياضة
بطولة إنكلترا: أموريم يثير الشكوك حول مستقبله مع يونايتد
2025-05-12 | 02:30
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بطولة إنكلترا: أموريم يثير الشكوك حول مستقبله مع يونايتد
أثار البرتغالي روبن أمورين "المحرج" من أداء فريقه مانشستر يونايتد الشكوك حول مستقبله مع "الشياطين الحمر"، بعد أداء مخيب جديد شهد خسارته الأحد على أرضه أمام وست هام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وبعد ثلاثة أيام من بلوغه نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، عاد يونايتد إلى مسلسل الخيبات المحلية، مانحا وست هام فوزه الأول في ملعب أولد ترافورد منذ 2007 والأول في تسع مباريات في برميرليغ.
ومني يونايتد بخسارته السابعة عشرة في 36 مباراة، ليقبع في المركز السادس عشر، بفارق نقطة عن توتنهام السابع عشر والذي يقدم على غراره موسما محليا مخيبا وسيلتقيه في نهائي يوروبا ليغ.
وأغضب الأداء الأخير ليونايتد مدربه أموريم الذي حل بدلا من الهولندي المقال إريك تن هاغ في تشرين الثاني.
ولم يحرز يونايتد لقب الدوري الإنكليزي منذ عام 2013، في حقبة مدربه التاريخي السير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وعن شعوره حيال موقع فريقه في ترتيب الدوري، قال أموريم: "كيف يجب أن يشعر مدرب يونايتد حيال هذا الأمر؟... محرج، ومن الصعب جدا تقبل ذلك".
*
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