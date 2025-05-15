رامون ينقذ ريال مدريد من شبح التعادل أمام مايوركا

منح المدافع الشاب خاكوبو رامون فريقه ريال مدريد فرصة الفوز على ضيفه ريال مايوركا الأربعاء بتسجيله هدف فوز قاتل في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت الضائع ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وخاض ريال مدريد المباراة بتشكيلة كاملة من الغيابات يتقدمها البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو الى الفرنسيين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا وصولا الى النمسوي دافيد ألابا والمغربي ابراهيم دياز وغيرهم.



وزج المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بالبرازيلي الشاب إندريك أساسيا في خط الهجوم الى جانب مبابي، كما دفع بالشاب رامون في مركز قلب الدفاع الى جانب راؤول أسينسيو في ظل ندرة الحلول مع اصابة الألماني انتونيو روديغر والبرازيلي إيدر ميليتاو.



وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، اقتنص رامون هدف الفوز بعد كرة رأسية للبديل خيسوس فاييخو تابعها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (90+5).



وكان برشلونة بحاجة الى تعثر النادي الملكي اليوم ليضمن اللقب قبل مباراته مع اسبانيول.

المصدر: فرانس برس