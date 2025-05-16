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رياضة
للعام الثالث تواليا... رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلا
2025-05-16 | 08:59
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للعام الثالث تواليا... رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلا
تصدر لاعب النصر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم كريستيانو رونالدو قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجرا في العالم للعام الثالث على التوالي وللمرة الخامسة في مسيرته.
ويُقدر إجمالي دخل رونالدو بحوالي 275 مليون دولار حيث زاد بمقدار 15 مليون دولار من خلال صفقات الرعاية المربحة وذلك بدعم من أكثر من تسعمئة مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى شهر أيار.
وقفز إلى المركز الثاني برصيد 156 مليون دولار لاعب غولدن ستيت ووريورز ستيفن كيري، الذي أصبح في آذار أول لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين يصل إلى 4 آلاف رمية ثلاثية في مسيرته.
واحتل الملاكم تايسون فيوري المركز الثالث برصيد 146 مليون دولار، وفق ما نقلت "رويترز".
وجاء لاعب فريق دالاس كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية داك بريسكوت، في المركز الرابع بإجمالي 137 مليون دولار.
وتراجع الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المركز الخامس بدخل بلغ 135 مليون دولار، وهو المبلغ نفسه الذي حققه العام الماضي، بعد انتقاله إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم.
وجاء الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي في المركز الثامن بأرباح بلغت 104 ملايين دولار.
*
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