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رياضة
مع اقتراب نيوكاسل من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا... الإصابات تقلق المدرب إيدي هاو
2025-05-16 | 09:30
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مع اقتراب نيوكاسل من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا... الإصابات تقلق المدرب إيدي هاو
يشعر مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو بالقلق قبل الجولتين الأخيرتين من الموسم بسبب الإصابات إذ يتطلع فريقه صاحب المركز الثالث لحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويحتل نيوكاسل يونايتد بطل كأس الرابطة المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس وأستون فيلا صاحب المركز السادس بينما يستعد الفريق ليحل ضيفا على أرسنال بعد غد الأحد قبل أن يختتم مشواره بمباراة على أرضه أمام إيفرتون في الأسبوع التالي.
وتعرض سفين بوتمان، الذي غاب عن الملاعب لمدة شهرين ونصف الشهر بسبب مشكلة في الركبة قبل أن يعود في أواخر الشهر الماضي، لإصابة أخرى في ضربة جديدة لدفاع نيوكاسل الذي يفتقد جهود لويس هول ومات تارجيت وكيران تريبيير.
وقال هاو للصحفيين اليوم الجمعة: "تعرض بوتمان لإصابة في ركبته، لسنا متأكدين من جاهزية سفين للمشاركة في المباراة القادمة، لكننا سنمنحه فرصة ليكون لائقا، لا نعتقد أنها إصابة خطيرة".
وأشار هاو إلى أن تريبيير سيغيب عن مباراة الأحد بسبب مشكلة بسيطة في ربلة الساق لكنه كان سعيدا بعودة قلب الدفاع جمال لاسيلس بعد غيابه لأكثر من عام بسبب خضوعه لجراحة في الركبة بالرغم من جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته في مباراة الأحد الماضي.
وأضاف هاو أن لاعب الوسط جو ويلوك، الذي تعرض لإصابة في الركبة هذا الشهر، لديه "فرصة ضئيلة" في التعافي بينما يحاول جويلينتون، الذي غاب أيضا بسبب مشكلة في الركبة، جاهدا العودة للملاعب لكنه قد يغيب حتى الموسم المقبل.
*
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