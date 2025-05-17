تعرض لحروق بالغة... نقل البرازيلي لوسيو إلى المستشفى وهذا وضعه الصحي!

أُدخل المدافع البرازيلي السابق لوسيو إلى المستشفى بعد تعرضه لحروق ناتجة عن حادث منزلي.وجاء في بيان نُشر عبر حساب اللاعب الدولي السابق على إنستغرام "إنه في حالة وعي ويتلقى جميع الرعاية اللازمة"، وذلك بعد دخوله إلى مستشفى في برازيليا الخميس.وأضاف البيان أن لوسيو تعرّض لـ"حروق في الجسم تُعالَج بعناية خاصة، وحالته الصحية تتطور بشكل إيجابي".وكشفت زوجته ماريليا فورجياني، لصحيفة "أو غلوبو" البرازيلية أن الحروق نجمت عن "انفجار مدفأة إيكولوجية" تعمل بوقود الإيثانول الحيوي.المصدر: فرانس برس