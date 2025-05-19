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إنتر ميامي يواصل سلسلة نتائجه السيئة

2025-05-19 | 05:20
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إنتر ميامي يواصل سلسلة نتائجه السيئة

واصل إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سلسلة نتائجه السيئة بعدما تعرض لخسارة جديدة على أرضه في دربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي 0-3 الأحد، في المرحلة 14 من الدوري الأميركي لكرة القدم.

وتراجع إنتر ميامي في ترتيب المنطقة الشرقية للمركز السادس برصيد 22 نقطة متأخرا بفارق 7 نقاط عن أونيون فيلادلفيا المتصدر، علما أنه يملك مباراة مؤجلة.

ولم يظهر ميسي بالمستوى المعتاد على غرار باقي لاعبي إنتر ميامي اذ سدد كرتين فقط بين الخشبات الثلاث وأهدر ركلة حرة اصطدمت بالحائط.

وانتقد ميسي التحكيم، لكن حقيقة هزيمة إنتر ميامي ارتبطت بالدفاع الفوضوي وخط الوسط المتفكك والهجوم الضعيف بقيادة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس الذي عكس صورة متواضعة.

المصدر: فرانس برس
 
 
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