تحديد موعد حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية... إليكم التفاصيل

سيُقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 22 أيلول من هذا العام، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا للمرة الأولى، وفقا لما أعلنه المنظمون الاثنين.



وأضافت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ان الحفل سيُقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس وسيوزع اجمالي 6 جوائز لكل من اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى استحداث جائزة جديدة هي جائزة سقراط للأعمال التي تعزز التضامن، وهي متاحة للرجال أو النساء.



وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز في أوائل آب المقبل، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".