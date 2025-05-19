لهذا السبب... "بي بي سي" تنهي تعاونها مع غاري لينيكر

تصل رحلة قائد المنتخب الإنكليزي السابق غاري لينيكر كمحلل ومقدم كروي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى نهايتها الأحد المقبل وفق ما أُعلِن الإثنين، بعد أيام معدودة على إعادة مشاركته منشورا اعتبر معاديا للسامية.



وكان من المقرر أن يُغطي لينيكر، المقدم الكروي الأعلى أجرا في "بي بي سي"، مباريات كأس العالم 2026 وكأس إنكلترا للموسم المقبل، لكن برنامج "ماتش أوف ذي داي" الذي يُعرض الأحد، في اليوم الأخير من الدوري الممتاز لهذا الموسم، سيكون آخر ظهور له.



وقالت "بي بي سي" في بيان "سيغادر غاري لينيكر منصبه التقديمي بعد ختام برنامج "ماتش أوف ذي داي" لموسم 2024-2025. لن يكون جزءا من تغطية كأس العالم 2026 ولا مباريات كأس الاتحاد الإنكليزي في الموسم المقبل".



ويأتي هذا القرار بعدما أعاد لينيكر الأسبوع الماضي نشر مقطع عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام ينتقد الصهيونية، وتضمّن رسما لفأر استُخدم تاريخيا كإهانة معادية للسامية.



وحذف هداف مونديال 1986 المنشور لاحقا وتقدم باعتذار من دون تحفظ، قائلا إنه "لن أنشر أي شيء معاد للسامية عن عمد".



وفي بيان جديد الإثنين، جدد لينيكر تأكيده على عدم علمه بالدلالات المعادية للسامية في هذا المنشور، قائلا "أُدرك الخطأ والانزعاج الذي سببته، وأُكرر اعتذاري. يبدو التراجع الآن هو التصرف المسؤول (...)".



ومن جهته، قال مدير عام "بي بي سي" تيم دايفي في بيان "اعترف غاري بالخطأ الذي ارتكبه. وبناء عليه، اتفقنا على أن يتنحى عن التقديم بعد نهاية الموسم"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

