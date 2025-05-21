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"كانت رحلة لا تصدق"... دي بروين يعتز بدوره في جعل مانشستر سيتي قوة مهيمنة في إنكلترا

2025-05-21 | 02:55
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"كانت رحلة لا تصدق"... دي بروين يعتز بدوره في جعل مانشستر سيتي قوة مهيمنة في إنكلترا

أبدى البلجيكي كيفن دي بروين اعتزازه بدوره في جعل مانشستر سيتي قوة مهيمنة في كرة القدم الإنكليزية خلال العقد الماضي.

وكُرّم دي بروين قبل المباراة مع بورنموث وبعدها، والتي انتهت بفوز فريقه 3-1 في المرحلة 37، ما قرّب "سيتيزنس" من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال دي بروين لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت رحلة لا تصدق، متعة مطلقة"، مضيفاً: "أريد أن أسعد الناس، أن ألعب كرة قدم هجومية، أن أكون مبدعا، لهذا أنا على أرض الملعب وأريد أن أستمتع. أعتقد أننا استمتعنا كثيرا في السنوات العشر الماضية".

وتابع دي بروين "تفوز أحيانا وتخسر أحيانا. كان من دواعي سروري أن نعمل بجد ونبني شيئا لهذا النادي، جعله في مكان أفضل بكثير مما كان عليه. أنا فخور جدا".
 
 
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