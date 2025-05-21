بطولة إيطاليا... أوسيمهن يرفض الانتقال إلى يوفنتوس

رفض الهداف النيجيري فيكتور أوسيمهن الانضمام إلى يوفنتوس الصيف المقبل، وذلك بعد انتقاله إلى غلاطة سراي على سبيل الإعارة، وفق وكالة "فرانس برس".



وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية في الأيام الأخيرة عن رغبة يوفنتوس بالتعاقد مع مدرب نابولي الحالي ولاعبه ومدربه السابق أنتونيو كونتي بالإضافة إلى أوسيمهن الذي سجل هذا الموسم 36 هدفا في كافة المسابقات.



وأفادت صحيفة "إل ماتينو" بأن غلطة سراي مهتم أيضا بالتوقيع نهائيا مع أوسيمهن المرتبط بنابولي حتى صيف 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي في حال لم يجد أي فريق خلال الصيف المقبل.