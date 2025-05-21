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بيبي رينا ينهي مسيرته الكروية في سن الـ42

2025-05-21 | 09:14
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بيبي رينا ينهي مسيرته الكروية في سن الـ42

يعلّق الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا قفازيه عندما يخوض الجمعة مباراته الاعتزالية مع كومو أمام إنتر، في افتتاح المرحلة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم وذلك عن 42 عاما.

وكتب رينا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء: "لقد كانت رحلة أطول بكثير مما كنت أحلم به، ومع ذلك أشعر بأنها كانت قصيرة إلى درجة أنني أرغب في عيشها مجددا".

وأضاف حارس مرمى ليفربول الإنكليزي السابق: "أنا فخور ومتصالح مع كل لحظة عشتها، اللحظات الصعبة لأنها علمتني الكثير، واللحظات السعيدة لأنها جعلتني في غاية السعادة".

وتابع "إلى اللقاء قريبا. مشاريع جديدة مقبلة، إذ إن دمّ كرة القدم يجري في عروقي... لا أستطيع أن أتخيل حياتي من دونها".

المصدر: فرانس برس
 
 
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