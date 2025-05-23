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المدرب الألماني توماس توخل لن يسمح للاعبي إنكلترا بالمغادرة باكرا من أجل مونديال الأندية

2025-05-23 | 11:30
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المدرب الألماني توماس توخل لن يسمح للاعبي إنكلترا بالمغادرة باكرا من أجل مونديال الأندية

أكّد المدرب الألماني توماس توخل الجمعة أنه لن يسمح للاعبي المنتخب الإنكليزي بالمغادرة مبكرا للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، لأنه يسعى إلى بناء علاقة وثيقة مع تشكيلته.

وتخوض إنكلترا مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 ضد أندورا في السابع من حزيران في برشلونة، قبل أن تلتقي السنغال وديا في العاشر منه في نوتنغهام.

وتنطلق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقا في الولايات المتحدة في 14 حزيران.

وكان توخل قد فكر في استبعاد اللاعبين المشاركين في البطولة التي تستمر لشهر، لكنه قرر في النهاية استدعاء ثمانية منهم إلى تشكيلته، إلا أنه لا يعتزم السماح لأي منهم بالمغادرة مبكرا.

ومن بين لاعبي كأس العالم للأندية الذين استدعيوا إلى منتخب "الأسود الثلاثة": جود بيلينغهام من ريال مدريد الإسباني، والذي من المتوقع أن يخضع لجراحة في الكتف بعد البطولة، وهاري كاين من بايرن ميونيخ الألماني، وكونور غالاغر من أتلتيكو مدريد الإسباني.

كما استدعى توخل خماسي تشلسي: كول بالمر، نوني مادويكي، تريفوه تشالوبا، ليفاي كولويل، وريس جيمس.

ويُدرك المدرب الألماني أن الأندية تفضل اتباع نهج أكثر مرونة، لكنه مصمم على إعطاء الأولوية لطموح إنكلترا في كأس العالم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 
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