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أن بي ايه: سياكام يقود بايسرز إلى التقدم على نيكس 2-0 في نهائي الشرقية
2025-05-24 | 03:47
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أن بي ايه: سياكام يقود بايسرز إلى التقدم على نيكس 2-0 في نهائي الشرقية
تابع إنديانا بايسرز مشواره المبهر في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" وتقدم على نيويورك نيكس 2-0 في نهائي المنطقة الشرقية، بعد فوزه عليه في عقر داره 114-109 الجمعة في قاعة ماديسون سكوير غاردن.
وتنتقل السلسلة إلى إنديانا الذي يستضيف المباراتين المقبلتين الأحد والثلاثاء، وسيكون بمقدوره حسم بطاقة نهائي الدوري من ملعبه، علما أن الفائز في أربع مباريات من أصل سبعة ممكنة يبلغ النهائي.
وتألق الكاميروني باسكال سياكام، مسجلا 39 نقطة، وهو أعلى رصيد له في مشاركاته في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وسجل كل أساسيي إنديانا عشر نقاط أو أكثر، فأنهى مايلز تيرنر المباراة برصيد 16 نقطة، والنجم تايريز هاليبورتون بـ14 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات، وأضاف كل من الكندي أندرو نيمهارد وآرون نيسميث 12 نقطة.
واختلف سيناريو المباراة عن الأولى التي قلب فيها إنديانا تأخره بفارق 14 نقطة في الوقت القاتل، وشهدت غزارة تهديفية انتهت 138-135 بعد التمديد.
وأظهر نيكس صمودا في الربع الأخير محاولا قلب تأخره بفارق عشر نقاط إلى نقطة، قبل أن يحسم بايسرز المواجهة.
وهذا الفوز السادس تواليا لبايسرز خارج أرضه، منذ خسارته في ملعب ميلووكي باكس في الدوري الأول من البلاي أوف.
وتعادلت النتيجة 81-81 مطلع الربع الأخير، قبل أن يسجل بايسرز 29 نقطة مقابل 19 لخصمه ويتقدم 110-100.
ورد نيكس بتسع نقاط متتالية، مقلصا الفارق إلى نقطة قبل 15 ثانية على الصافرة وسجل نيسميث رميتين حرتين بعد تعرضه لخطأ تحت السلة، ثم أهدر برونسون ثلاثية بعيدة معادلة الأرقام.
ضمن مايلز تيرنر المتابعة وزرع رميتين حرتين ليحسم الفوز الثاني لبايسرز الذي حل رابعا في ترتيب الموسم المنتظم ضمن الشرقية وراء نيكس.
وكان تيرنر أساسيا في فوز فريقه، إذ سجل 13 نقطة في الدقائق الأخيرة بينها 4 محاولات ناجحة من أصل 6 في الربع الأخير.
وفيما اكتفى سياكام بـ17 نقطة في المباراة الأولى، انفجرت طاقته في الثانية.
*
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رياضة
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