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رياضة
يوروليغ: اللقب بين موناكو وفنربهتشه
2025-05-24 | 05:05
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يوروليغ: اللقب بين موناكو وفنربهتشه
ثأر موناكو الفرنسي من أولمبياكوس اليوناني الذي أقصاه قبل سنتين من نصف نهائي بطولة يوروليغ لكرة السلة، وتغلب عليه 78-68 في المربع الذهبي المقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليبلغ الجمعة أول نهائي في رابع مشاركة له.
ويسعى فريق الإمارة الأحد إلى السير على خطى ليموج، الفريق الفرنسي الوحيد المتوج بلقب المسابقة الكبيرة عام 1993.
وسجل لموناكو الأميركي ألفا ديالو 22 نقطة، ولأولمبياكوس الفرنسي إيفان فورنييه 31 نقطة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتنتظر موناكو مباراة ثأرية جديدة في نهائي الأحد، أمام فنربهشته التركي الذي أقصاه العام الماضي على أبواب المربع الذهبي.
ونجح الفريق التركي في إقصاء باناثينايكوس اليوناني حامل اللقب 82-76.
وسيكون الأسطورة اليوناني فاسيليس سبانوليس، مدرب موناكو، قادرا على إحراز لقب المسابقة القارية في موسمه الأول كمدرب في يوروليغ، بعد تتويجه ثلاث مرات كلاعب بينها اثنتان مع أولمبياكوس.
*
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رياضة
اللقب
موناكو
وفنربهتشه
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