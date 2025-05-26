الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي البرتغال مجدداً

2025-05-26 | 04:45
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي البرتغال مجدداً

احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بفوزه السادس على التوالي في رالي البرتغال منذ العام 2019، ليستكمل سلسلة انتصاراته المتتالية ضمن موسم بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2025.
 
وتمكن سيباستيان أوجييه، مع مساعده فنسان لانديه من اجتياز 24 مرحلةً من الطرقات الوعرة والمكسوة بالحصى امتدت عبر شمال ووسط البرتغال، وذلك على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 17، محققًا المركز الأول، والفوز السابع له في البرتغال، محققاً رقماً قياسياً جديداً في سجل الرالي.

وقد واصل كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونين تعزيز هيمنة فريق تويوتا جازو للسباقات بتحقيقهما المركز الثالث على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69، ليتصدر الفريق حالياً المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب بطولة السائقين، في حين عززت شركة تويوتا صدارتها في فئة المصنّعين إلى 55 نقطة. 

وبهذه المناسبة، صرح آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات قائلاً: "تهانينا لسيباستيان وفنسان على فوزهما في رالي البرتغال للعام الثاني على التوالي! لقد أظهر سيب مرونة وقدرة عالية على التكيف، خاصةً وأنه أول رالي على طرقات مكسوة بالحصى يشارك فيه منذ فترةٍ طويلة، وأول تجربة له مع إطارات هانكوك، ولم يكن لديه سوى يومٍ واحدٍ للتجربة في طقسٍ ماطر قبل الرالي".
 
وأضاف تويودا "أود أن أعبر عن امتناني العميق لجميع المهندسين والفنيين الذين استجابوا فوراً لملاحظات سيب التي عادت بالمنفعة للجميع ووفرت لهم رؤيةٍ جديدةٍ لسباقات الرالي، وعززت قوة الفريق بأكمله. ما تزال أمامنا ست جولاتٍ أخرى على الطرقات الوعرة؛ من أهمها رالي فنلندا، الذي يمثل أهمية كبيرة لنا كحدث محلي. نأمل أن نستفيد مما تعلمناه هنا في البرتغال ونقود مركباتنا الجديدة تويوتا GR يارس رالي1 خلال جولات الطرقات الوعرة الصيفية المقبلة من الآن فصاعدًا!".

رالي البرتغال هو الأول من بين ثلاثة سباقاتٍ متتاليةٍ على الطرقات الوعرة والحارة في جنوب أوروبا، والتي ستشكل اختباراً حقيقياً للمركبات والإطارات والسائقين. لقد واجه المتسابقون يوماً مليئاً بالتحديات شهد عشر مراحل تضمنت توقفات صيانةٍ قصيرةٍ ومتباعدة، وأنهى أوجييه ومساعده لانديه اليوم الأول في المركز الثاني، بفارق سبع ثوانٍ فقط عن صاحب المركز الأول، ليخوض منافسةً حاميةً مع المتصدر في اليوم التالي، ويسيطر على مجريات السباق بعد أن تباطأ منافسه في مراحل ما بعد الظهر الصعبة.
 
وفي اليوم الأخير، قدم أوجييه أداءً متفوقاً لكنه كان حذراً في نفس الوقت، ما جعله يحسم الفوز في النهاية بفارق 8,7 ثانية.

أما روفانبيرا وهالتونين، فقد منحا شركة تويوتا فرصة اعتلاء منصة التتويج مرة أخرى بتحقيق المركز الثالث في السباق، والثاني في تصنيف سوبر صنداي، والثالث في مرحلة باور الأخيرة، محققين بذلك نقاطًا إضافية قيّمة ستدعم أداءهما في البطولة.

وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات المركبات، بما في ذلك "سباق الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل" WEC، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة".
 
وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت الشركة بتأسيس قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات المركبات تحت اسم واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR الضوء على دور رياضات سباقات المركبات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق.
 
وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات المركبات المختلفة، يهدف قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR إلى تطوير تقنياتٍ رائدةٍ وحلولٍ جديدةٍ من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة. 

ومن المقرر أن يقام رالي إيطاليا سردينيا؛ الجولة السادسة من بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2025م خلال الفترة من 5-8 يونيو، وهو يشتهر بمراحل سريعة وطرقاتٍ ضيقةٍ مكسوةٍ بالحصى، وتمتد على جانبيها الأشجار والصخور المكشوفة، ما سيشكل تحدياً للسائقين على مدى السباق، فضلاً عن الأجواء الحارة، والطرقات الصعبة التي ستشكل ضغطًا كبيرًا على المركبات والإطارات.

ملاحظات السباق:

مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 17 (السائقان: سيباستيان أوجييه وفينسنت لانديس)
o المركز: الأول
o التوقيت: 3 ساعات و48 دقيقة و35,9 ثانية
 
مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 33 (السائقان: كالي روفانبيرا ويونّي هالتونين)
o المركز: الثالث
o التوقيت: 3 ساعات و48 دقيقة و48.1 ثانية
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

تويوتا

للسباقات

يعتلي

التتويج

البرتغال

مجدداً

يوروليغ: اللقب بين موناكو وفنربهتشه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-04-05

انطلاق بطولة لبنان للراليات لموسم 2025 من بوابة رالي الربيع..

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-21

البرتغال يستدعي سفير إسرائيل إثر إطلاق النار باتجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية

LBCI
رياضة
2025-05-06

استدعاء نجل كريستيانو رونالدو إلى منتخب البرتغال لما دون 15 عاما

LBCI
رياضة
2025-04-06

رالي الربيع في نسخته الأربعين يفتتح منافسات بطولة لبنان لعام 2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-05-24

يوروليغ: اللقب بين موناكو وفنربهتشه

LBCI
رياضة
2025-05-24

بطولة إيطاليا: نابولي يجرّد إنتر من اللقب ويتوّج بطلا للمرة الرابعة

LBCI
رياضة
2025-05-24

أن بي ايه: سياكام يقود بايسرز إلى التقدم على نيكس 2-0 في نهائي الشرقية

LBCI
رياضة
2025-05-23

المدرب الألماني توماس توخل لن يسمح للاعبي إنكلترا بالمغادرة باكرا من أجل مونديال الأندية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:00

في اليابان... دب يتسبب بإنهاء بطولة للغولف

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-24

ماكينة التنمية والوفاء لمراسلة للـLBCI: اللائحة المنافسة للثنائي في صور نالت بحسب الأرقام الأولية 15% من الأصوات ولائحة الثنائي ضمنت المقاعد كافة

LBCI
أخبار دولية
04:34

قائد الأمن الداخليّ في ريف دمشق: معلومات أفادت بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"

LBCI
آخر الأخبار
14:15

قاسم: لا أحد يستطيع إزاحة المقاومة عن الأرض اللبنانية لأنها مجبولة بكيان لبنان وكيان لبنان دعامته المقاومة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

ميرنا المرّ تفوز برئاسة اتحاد المتن…

LBCI
آخر الأخبار
06:40

وزير الاقتصاد يعرض خارطة طريق للنهوض الاقتصادي وخطط إصلاح شاملة

LBCI
أخبار لبنان
05:28

سلام: الحكومة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات المتنوّعة ولا سيّما العربية

LBCI
أخبار دولية
04:52

الرئيس الإيراني: طهران ستصمد حتى إذا لم تعقد محادثات مع أميركا

LBCI
أخبار دولية
00:10

ترامب يصف المفاوضات النووية مع إيران بأنها "جيدة جدا"

LBCI
أخبار لبنان
14:25

قاسم: المقاومة مستمرة... وتحالف حزب الله وأمل غير قابل للكسر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في ChemCarnival… الكيمياء ليست كما عرفناها

LBCI
السياحة في لبنان
13:25

من الجبل إلى البحر... "الشوف" بانتظاركم هذا الصيف

LBCI
أخبار دولية
13:23

النووي الإيراني إلى الواجهة مجددًا: تشدد في الموقف الإيراني وإشارات إسرائيلية لإتفاق مرتقب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:38

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء جزين

LBCI
فنّ
11:11

لحظات مميزة من زفاف ستيفاني عطالله وزاف... "حيث تلتقي السينما بالموسيقى ويُكتب الحب بالبكسلات" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:43

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء صيدا

LBCI
أخبار لبنان
09:14

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء مرجعيون وقضاء بنت جبيل

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 26-5-2025

LBCI
أخبار لبنان
12:27

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء حاصبيا

LBCI
حال الطقس
02:11

طقس ربيعي حار... والحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة

LBCI
خبر عاجل
14:03

الشيخ نعيم قاسم: لا تطلبوا منا شيئًا بعد الآن فلتنسحب إسرائيل وتُوقف عدوانها وتُفرج عن الأسرى وبعد ذلك "لكل حادث حديث"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More