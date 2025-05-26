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رياضة
فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي البرتغال مجدداً
2025-05-26 | 04:45
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فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي البرتغال مجدداً
احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بفوزه السادس على التوالي في رالي البرتغال منذ العام 2019، ليستكمل سلسلة انتصاراته المتتالية ضمن موسم بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2025.
وتمكن سيباستيان أوجييه، مع مساعده فنسان لانديه من اجتياز 24 مرحلةً من الطرقات الوعرة والمكسوة بالحصى امتدت عبر شمال ووسط البرتغال، وذلك على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 17، محققًا المركز الأول، والفوز السابع له في البرتغال، محققاً رقماً قياسياً جديداً في سجل الرالي.
وقد واصل كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونين تعزيز هيمنة فريق تويوتا جازو للسباقات بتحقيقهما المركز الثالث على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69، ليتصدر الفريق حالياً المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب بطولة السائقين، في حين عززت شركة تويوتا صدارتها في فئة المصنّعين إلى 55 نقطة.
وبهذه المناسبة، صرح آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات قائلاً: "تهانينا لسيباستيان وفنسان على فوزهما في رالي البرتغال للعام الثاني على التوالي! لقد أظهر سيب مرونة وقدرة عالية على التكيف، خاصةً وأنه أول رالي على طرقات مكسوة بالحصى يشارك فيه منذ فترةٍ طويلة، وأول تجربة له مع إطارات هانكوك، ولم يكن لديه سوى يومٍ واحدٍ للتجربة في طقسٍ ماطر قبل الرالي".
وأضاف تويودا "أود أن أعبر عن امتناني العميق لجميع المهندسين والفنيين الذين استجابوا فوراً لملاحظات سيب التي عادت بالمنفعة للجميع ووفرت لهم رؤيةٍ جديدةٍ لسباقات الرالي، وعززت قوة الفريق بأكمله. ما تزال أمامنا ست جولاتٍ أخرى على الطرقات الوعرة؛ من أهمها رالي فنلندا، الذي يمثل أهمية كبيرة لنا كحدث محلي. نأمل أن نستفيد مما تعلمناه هنا في البرتغال ونقود مركباتنا الجديدة تويوتا GR يارس رالي1 خلال جولات الطرقات الوعرة الصيفية المقبلة من الآن فصاعدًا!".
رالي البرتغال هو الأول من بين ثلاثة سباقاتٍ متتاليةٍ على الطرقات الوعرة والحارة في جنوب أوروبا، والتي ستشكل اختباراً حقيقياً للمركبات والإطارات والسائقين. لقد واجه المتسابقون يوماً مليئاً بالتحديات شهد عشر مراحل تضمنت توقفات صيانةٍ قصيرةٍ ومتباعدة، وأنهى أوجييه ومساعده لانديه اليوم الأول في المركز الثاني، بفارق سبع ثوانٍ فقط عن صاحب المركز الأول، ليخوض منافسةً حاميةً مع المتصدر في اليوم التالي، ويسيطر على مجريات السباق بعد أن تباطأ منافسه في مراحل ما بعد الظهر الصعبة.
وفي اليوم الأخير، قدم أوجييه أداءً متفوقاً لكنه كان حذراً في نفس الوقت، ما جعله يحسم الفوز في النهاية بفارق 8,7 ثانية.
أما روفانبيرا وهالتونين، فقد منحا شركة تويوتا فرصة اعتلاء منصة التتويج مرة أخرى بتحقيق المركز الثالث في السباق، والثاني في تصنيف سوبر صنداي، والثالث في مرحلة باور الأخيرة، محققين بذلك نقاطًا إضافية قيّمة ستدعم أداءهما في البطولة.
وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات المركبات، بما في ذلك "سباق الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل" WEC، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة".
وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت الشركة بتأسيس قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات المركبات تحت اسم واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR الضوء على دور رياضات سباقات المركبات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق.
وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات المركبات المختلفة، يهدف قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR إلى تطوير تقنياتٍ رائدةٍ وحلولٍ جديدةٍ من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.
ومن المقرر أن يقام رالي إيطاليا سردينيا؛ الجولة السادسة من بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2025م خلال الفترة من 5-8 يونيو، وهو يشتهر بمراحل سريعة وطرقاتٍ ضيقةٍ مكسوةٍ بالحصى، وتمتد على جانبيها الأشجار والصخور المكشوفة، ما سيشكل تحدياً للسائقين على مدى السباق، فضلاً عن الأجواء الحارة، والطرقات الصعبة التي ستشكل ضغطًا كبيرًا على المركبات والإطارات.
ملاحظات السباق:
•
مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 17 (السائقان: سيباستيان أوجييه وفينسنت لانديس)
o
المركز: الأول
o
التوقيت: 3 ساعات و48 دقيقة و35,9 ثانية
•
مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 33 (السائقان: كالي روفانبيرا ويونّي هالتونين)
o
المركز: الثالث
o
التوقيت: 3 ساعات و48 دقيقة و48.1 ثانية
*
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