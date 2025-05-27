رونالدو يلمح إلى انتهاء رحلته مع النصر: "انتهى هذا الفصل"

ألقى التلميح الناري للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيال إمكانية رحيله عن نادي النصر، بظلاله حول مستقبله في الدوري السعودي لكرة القدم واستمرارية الدولة الخليجية الغنية بالنفط في استثماراتها الخيالية في كرة القدم.



وكتب رونالدو يوم أمس الإثنين منشورا غامضا مع صورة له بقميص النصر جاء فيه "انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع".



واعتبر المنشور بأنه إعلان رحيل رونالدو الذي ينتهي عقده في حزيران، والذي لم ينجح بقيادة النصر إلى أي لقب محلي، مكتفيا ببطولة الأندية العربية 2023.

المصدر: وكالة فرانس برس