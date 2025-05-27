بعد حادثة الدهس الأخيرة... عالم كرة القدم يتضامن مع ليفربول

تضامن عالم كرة القدم مع ليفربول بعد حادثة الدهس التي حصلت خلال احتفاله بلقبه العشرين في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ما أسفر عن نقل 27 شخصا إلى المستشفى.



وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالا بعيد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) "عقب ورود أنباء عن اصطدام سيارة بعدد من المشاة" في وسط المدينة، مضيفة أنها أوقفت رجلا في المكان.



وأفادت بأنها لا تتعامل مع الحادث على أنه "عمل إرهابي"، مضيفة على لسان مساعدة قائد شرطة ميرسيسايد جيني سيمز "نعتقد أن هذا حادث معزول، ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر على صلة به".



وكشفت سيمز في مؤتمرها الصحافي أنه تم توقيف رجل بريطاني يبلغ 53 عاما وأن "الحادث لا يتم التعامل معه باعتباره عملا إرهابيا".



وكان أربعة أطفال من بين المصابين، أحدهم في حالة خطيرة، بعد أن انحرفت سيارة داكنة اللون عبر الحشد بعد دقائق من مرور حافلة اللاعبين.



وتضامن العديد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول، وكتب غريمه اللدود مانشستر يونايتد "أفكارنا مع نادي ليفربول ومدينة ليفربول بعد الحادث المروع الذي وقع اليوم".

وعلق نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس الذي يمتلك حصة صغيرة في النادي، على ما حصل قائلا "أفكاري ودعواتي مع جميع المتضررين الذين حضروا احتفال ليفربول بفوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم! يا له من عمل أخرق".

ونشر قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد صورة على إنستغرام للمدينة مع قلب أحمر، فيما كتب مدافع النادي السابق جايمي كاراغر على أكس "نهاية محزنة جدا لهذا اليوم... أدعو الله أن يكون الجميع بخير".

المصدر: وكالة فرانس برس