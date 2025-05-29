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رياضة
مفاوضات صعبة مع رونالدو لإبقائه في الدوري السعودي
2025-05-29 | 06:12
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مفاوضات صعبة مع رونالدو لإبقائه في الدوري السعودي
يخوض المسؤولون السعوديون مفاوضات "صعبة" مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإبقائه في الدوري المحلي لكرة القدم وذلك بعد تلميحه عن انتهاء مشواره مع النصر.
وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة لفرانس برس إن "هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب" في الدوري السعودي الموسم المقبل.
وأضاف "الخيار الأول لرونالدو هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية أو إلى بطل آسيا الأهلي".
وألمح رونالدو الإثنين الماضي، مباشرة بعد المرحلة الختامية للدوري السعودي، إلى إمكانية رحيله عن النصر بعدما كتب منشورا غامضا مع صورة له بقميص فريقه جاء فيه "انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع".
*
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