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دوري أبطال أوروبا: احتفالات صاخبة في باريس بعد تتويج سان جرمان باللقب
2025-06-01 | 03:39
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دوري أبطال أوروبا: احتفالات صاخبة في باريس بعد تتويج سان جرمان باللقب
خرج آلاف من مشجعي باريس سان جرمان إلى شوارع العاصمة الفرنسية يوم أمس السبت للاحتفال بفوز ناديهم بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه.
وبينما احتفل غالبية المشجعين بسلام، أفادت شرطة باريس باندلاع مناوشات بين المشجعين بالقرب من شارع الشانزليزيه في المدينة وملعب بارك دي برانس.
وأفادت شرطة باريس بأن الضباط احتجزوا 131 شخصا، معظمهم بتهمة حيازة ألعاب نارية.
ومع ذلك، عبّر المشجعون عن فرحتهم بالغناء والرقص في الشوارع، وأطلقت السيارات العنان لأبواقها، بعد فوز فريقهم باللقب الأغلى للأندية لأول مرة في تاريخه.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيستضيف الفريق الأحد لتهنئته، وفقا لمكتبه.
وكتب في رسالة منفصلة عبر حسابه على منصة "إكس": "يوم مجيد لباريس سان جرمان. "برافو، كلنا فخورون. باريس عاصمة أوروبا الليلة".
وسيقيم سان جرمان موكب نصر في شارع الشانزليزيه اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من المشجعين لتهنئة أبطالهم العائدين من ميونيخ.
المصدر: فرانس برس
*
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