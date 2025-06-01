الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

دوري أبطال أوروبا: احتفالات صاخبة في باريس بعد تتويج سان جرمان باللقب

2025-06-01 | 03:39
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
دوري أبطال أوروبا: احتفالات صاخبة في باريس بعد تتويج سان جرمان باللقب

خرج آلاف من مشجعي باريس سان جرمان إلى شوارع العاصمة الفرنسية يوم أمس السبت للاحتفال بفوز ناديهم بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

وبينما احتفل غالبية المشجعين بسلام، أفادت شرطة باريس باندلاع مناوشات بين المشجعين بالقرب من شارع الشانزليزيه في المدينة وملعب بارك دي برانس.

وأفادت شرطة باريس بأن الضباط احتجزوا 131 شخصا، معظمهم بتهمة حيازة ألعاب نارية.

ومع ذلك، عبّر المشجعون عن فرحتهم بالغناء والرقص في الشوارع، وأطلقت السيارات العنان لأبواقها، بعد فوز فريقهم باللقب الأغلى للأندية لأول مرة في تاريخه.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيستضيف الفريق الأحد لتهنئته، وفقا لمكتبه.

وكتب في رسالة منفصلة عبر حسابه على منصة "إكس": "يوم مجيد لباريس سان جرمان. "برافو، كلنا فخورون. باريس عاصمة أوروبا الليلة".

وسيقيم سان جرمان موكب نصر في شارع الشانزليزيه اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من المشجعين لتهنئة أبطالهم العائدين من ميونيخ.
 
المصدر: فرانس برس
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

أبطال

أوروبا:

احتفالات

صاخبة

باريس

تتويج

جرمان

باللقب

مفاوضات صعبة مع رونالدو لإبقائه في الدوري السعودي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-05-05

بعد الأداء الأخير لفريقه... أوديغارد يسعى للفوز على سان جرمان في دوري أبطال أوروبا

LBCI
رياضة
2025-05-20

إسبانيا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 في استاد أتليتيكو مدريد

LBCI
رياضة
2025-05-12

الحكم الروماني كوفاكس يدير نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

LBCI
رياضة
16:52

سان جيرمان يفوز بدوري الأبطال لأول مرة بخماسية أمام إنتر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-05-29

مفاوضات صعبة مع رونالدو لإبقائه في الدوري السعودي

LBCI
رياضة
2025-05-27

فيفا يرفع حظر التعاقدات عن ليون الفرنسي

LBCI
رياضة
2025-05-27

بعد حادثة الدهس الأخيرة... عالم كرة القدم يتضامن مع ليفربول

LBCI
رياضة
2025-05-27

رونالدو يلمح إلى انتهاء رحلته مع النصر: "انتهى هذا الفصل"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-30

عطلة عيد الأضحى المبارك من 6 الى 9 حزيران

LBCI
فنّ
2025-04-10

بعد تصرفاته الغريبة في الآونة الأخيرة... جاستن بيبر يهاجم المصورين في أحد المقاهي (صور)

LBCI
فنّ
2025-04-09

بعد الشائعات الأخيرة... جاستن بيبر يستعيد بريقه (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-04

نسبة الاقتراع تتخطى الثلاثين في المئة في بلدية عين سعادة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:46

احتفال في مزار سيدة لبنان حريصا بنهاية الشهر المريمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

وزير الخارجية السعودية يؤم المصلّين في جامع بني أمية الكبير...

LBCI
حال الطقس
13:40

اليكم حال الطقس في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفلة انتخاب ملكة جمال العالم 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الشعاع الحديدي... سلاح سري استخدمته اسرائيل لمسيرات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بين الاعتراف والإنكار: هل يُعيد حزيران رسم خريطة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين وفيق صفا وبلاسخارت... ملف خفي خلف الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مسألة نزع السلاح قُبيل زيارة مورغان اورتاغوس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى سوريا وتغيب عن لبنان… والنظام السياسيّ يحدّد الاتجاه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:29

بسبب عرض فني مثير للجدل... توتر في الميناء - طرابلس (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
09:40

ندى كوسا في إطلالة ملوكية ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
12:02

ملكة جمال العالم لعام 2025... من تايلند!

LBCI
موضة وجمال
10:46

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025 (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:38

القناة 14 الاسرائيلية: نائبة المبعوث الخاص الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستغادر منصبها قريبًا

LBCI
موضة وجمال
08:59

الشقيقتان حديد تفجّران مفاجأة... شقيقة من "علاقة عابرة"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين وفيق صفا وبلاسخارت... ملف خفي خلف الصورة

LBCI
موضة وجمال
10:17

تأهل ملكة جمال لبنان ضمن Top 40 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More