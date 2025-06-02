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رياضة
تعيين داميان كومولي مديرا عاما لنادي يوفنتوس
2025-06-02 | 08:00
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تعيين داميان كومولي مديرا عاما لنادي يوفنتوس
عُيّن الفرنسي داميان كومولي مديرا عاما لنادي يوفنتوس الإيطالي، وفق وكالة "فرانس برس".
وأصدر يوفنتوس بيانا جاء فيه: "يستقبل يوفنتوس داميان كمولي الذي سينضم الى النادي في الرابع من حزيران 2025 في منصب المدير العام. سيكون داميان مسؤولا عن قطاع كرة القدم بالاضافة الى قسمي التجارة والتسويق".
ونقل البيان عن كومولي قوله "أنا سعيد وأشعر بالامتياز للانضمام الى هذا النادي الذي يملك تاريخا رائعا وهوية ورؤية طموحة. منذ اليوم الأول سأضع خبرتي في متناول يوفنتوس مع الهدف الأهم وهو تحقيق الفوز كما عودنا يوفنتوس على ذلك وكما ينتظر مشجعوه".
*
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