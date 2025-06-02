غريزمان يمدد عقده مع أتلتيكو حتى 2027

مدد المهاجم الدولي السابق الفرنسي أنطوان غريزمان عقده مع فريقه أتلتيكو مدريد حتى عام 2027.



وقال نادي أتلتيكو مدريد في بيان "توصل غريزمان وأتلتيكو إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب الفرنسي حتى 30 حزيران 2027".



وينافس أتلتيكو مع نجمه غريزمان في النسخة الجديدة من مونديال الأندية التي تنطلق هذا الشهر في الولايات المتحدة، على أن يخوض مباراته الأولى بمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا في 15 الشهر الحالي.



المصدر: وكالة فرانس برس