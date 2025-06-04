مونديال 2026... ماركينيوس يشيد بأنشيلوتي: وجوده يعيد الأمل الى البرازيل

المصدر: فرانس برس

أعلن مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم ماركينيوس بأن وجود المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني للسيليساو "يعيد الأمل" الى البرازيل في "وقت صعب" قبل عام على انطلاق مونديال 2026.وسيخوض أنشيلوتي باكورة مبارياته الرسمية مع البرازيل الخميس المقبل ضد الإكوادور في غواياكيل ضمن الجولة 15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وقال ماركينيوس في مؤتمر صحافي "هذه الانطلاقة الجديدة وهذه الحيوية تعيدان الأمل في هذا الوقت الصعب".وأضاف ماركينيوس "سبق لأنشيلوتي أن أظهر مدى قدراته وذكائه، فهو يدرك كيفية الاعتماد على اللاعبين واستغلال نوعيتهم لوضعها في خدمة اللعب الجماعي".