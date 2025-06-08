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السباحة الكندية الشابة ماكنتوش تحطم الرقم القياسي في سباق 400 متر حرة

2025-06-08 | 03:00
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السباحة الكندية الشابة ماكنتوش تحطم الرقم القياسي في سباق 400 متر حرة

حطمت بطلة السباحة الكندية سمر ماكنتوش، الحائزة على ثلاث ميداليات أولمبية، الرقم القياسي العالمي في سباق 400 متر حرة للسيدات في التجارب الكندية في فيكتوريا بإقليم كولومبيا البريطانية يوم أمس السبت.

وسجلت السباحة الشابة، البالغة من العمر 18 عاما، زمنا قدره ثلاث دقائق و54.18 ثانية لتحطم رقم الأسترالية أريارن تيتموس البالغ ثلاث دقائق و55.38 ثانية والذي سجلته في بطولة العالم 2023 في فوكوكا باليابان.

وقالت ماكنتوش لشبكة "سي.بي.سي" التلفزيونية العامة "عندما بدأت الليلة كنت أعلم أن تدريباتي كانت جيدة حقا خلال الأشهر القليلة الماضية وأدركت أنني قادرة على القيام بشيء مميز".

وفي أولمبياد باريس 2024 أصبحت ماكنتوش أول رياضية كندية تفوز بثلاث ميداليات ذهبية في دورة أولمبية واحدة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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