الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
رونالدو يبكي فرحا بعد قيادة البرتغال للقبها الثاني في دوري الأمم الأوروبية
2025-06-09 | 02:39
شارك
0
min
رونالدو يبكي فرحا بعد قيادة البرتغال للقبها الثاني في دوري الأمم الأوروبية
بكى كريستيانو رونالدو قائد البرتغال من الفرحة بعد قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الثانية يوم أمس الأحد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وسجل رونالدو هدفه الدولي 138 في الشوط الثاني ليقود المباراة النهائية إلى ركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 مع إسبانيا، إذ كان المهاجم المخضرم يتابع المباراة من على خط التماس بينما سجلت البرتغال جميع ركلات الترجيح الخمس لتحصل على اللقب.
وهذا اللقب الثالث لرونالدو على الساحة الدولية بعد فوزه ببطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.
وقال قائد النصر السعودي لمحطة "سبورت تي.في": "يا لها من فرحة. (...) الفوز مع البرتغال دائما ما يكون مميزا. فزت بالعديد من الألقاب مع الأندية، لكن لا شيء يُضاهي الفوز مع البرتغال. إنها دموع الفرحة. ومهمة انتهت بالكثير من السعادة".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
قيادة
البرتغال
للقبها
الثاني
الأمم
الأوروبية
السباحة الكندية الشابة ماكنتوش تحطم الرقم القياسي في سباق 400 متر حرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-06-01
دوري أبطال أوروبا: احتفالات صاخبة في باريس بعد تتويج سان جرمان باللقب
رياضة
2025-06-01
دوري أبطال أوروبا: احتفالات صاخبة في باريس بعد تتويج سان جرمان باللقب
0
رياضة
2025-05-06
استدعاء نجل كريستيانو رونالدو إلى منتخب البرتغال لما دون 15 عاما
رياضة
2025-05-06
استدعاء نجل كريستيانو رونالدو إلى منتخب البرتغال لما دون 15 عاما
0
أخبار لبنان
2025-04-04
أكاديمية بشير الجميل اختتمت دورتها الثانية من المستوى الثاني المخصص للتدريب على القيادة
أخبار لبنان
2025-04-04
أكاديمية بشير الجميل اختتمت دورتها الثانية من المستوى الثاني المخصص للتدريب على القيادة
0
رياضة
2025-06-07
رونالدو: يجب على الفائز بجائزة الكرة الذهبية إحراز لقب دوري أبطال أوروبا
رياضة
2025-06-07
رونالدو: يجب على الفائز بجائزة الكرة الذهبية إحراز لقب دوري أبطال أوروبا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2025-06-08
السباحة الكندية الشابة ماكنتوش تحطم الرقم القياسي في سباق 400 متر حرة
رياضة
2025-06-08
السباحة الكندية الشابة ماكنتوش تحطم الرقم القياسي في سباق 400 متر حرة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-06
الأردن أول بلد عربي رسمياً يتأهل الى كأس العالم 2026 في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-06
الأردن أول بلد عربي رسمياً يتأهل الى كأس العالم 2026 في كرة القدم
0
رياضة
2025-06-05
الهلال السعودي يتعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي
رياضة
2025-06-05
الهلال السعودي يتعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي
0
رياضة
2025-06-04
مونديال 2026... ماركينيوس يشيد بأنشيلوتي: وجوده يعيد الأمل الى البرازيل
رياضة
2025-06-04
مونديال 2026... ماركينيوس يشيد بأنشيلوتي: وجوده يعيد الأمل الى البرازيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:07
توتر في السكسكية بسبب اتصال هاتفي تبين لاحقًا أنه "دعابة ثقيلة"
آخر الأخبار
08:07
توتر في السكسكية بسبب اتصال هاتفي تبين لاحقًا أنه "دعابة ثقيلة"
0
أخبار دولية
08:52
ساعات تفصلنا عن حظر السفر إلى أميركا واتهامات بالعنصرية
أخبار دولية
08:52
ساعات تفصلنا عن حظر السفر إلى أميركا واتهامات بالعنصرية
0
آخر الأخبار
10:14
وسائل إعلام إسرائيلية: مسلحون على دراجات نارية أطلقوا النار باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في سوريا
آخر الأخبار
10:14
وسائل إعلام إسرائيلية: مسلحون على دراجات نارية أطلقوا النار باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-07
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-07
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
Open ai: بياناتك لا تنسى.. حتى لو حذفتها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
Open ai: بياناتك لا تنسى.. حتى لو حذفتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مستشفى سان لويس صرح طبي ينطلق قريباً برؤية جديدة وتطور لا مثيل له
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مستشفى سان لويس صرح طبي ينطلق قريباً برؤية جديدة وتطور لا مثيل له
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجيش اللبناني يكشف مجددًا على موقع في المريجة – الليلكي بعد تهديد إسرائيلي..اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجيش اللبناني يكشف مجددًا على موقع في المريجة – الليلكي بعد تهديد إسرائيلي..اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عيد الاضحى في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عيد الاضحى في لبنان
0
أخبار دولية
13:21
كنز من أسرار إسرائيل في قبضة إيران... بحسب طهران
أخبار دولية
13:21
كنز من أسرار إسرائيل في قبضة إيران... بحسب طهران
0
أخبار دولية
13:10
رئيس الأركان الإسرائيلي يحدّد موعداً لنهاية حرب غزة... وخلافٌ مع نتنياهو حول إطالة أمدها
أخبار دولية
13:10
رئيس الأركان الإسرائيلي يحدّد موعداً لنهاية حرب غزة... وخلافٌ مع نتنياهو حول إطالة أمدها
0
آخر الأخبار
13:08
مذكرة حكومية جديدة لإنهاء التوقيفات التعسفية... والعبرة في التنفيذ
آخر الأخبار
13:08
مذكرة حكومية جديدة لإنهاء التوقيفات التعسفية... والعبرة في التنفيذ
0
آخر الأخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2025
آخر الأخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
2
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مستشفى سان لويس صرح طبي ينطلق قريباً برؤية جديدة وتطور لا مثيل له
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مستشفى سان لويس صرح طبي ينطلق قريباً برؤية جديدة وتطور لا مثيل له
3
أخبار دولية
08:52
ساعات تفصلنا عن حظر السفر إلى أميركا واتهامات بالعنصرية
أخبار دولية
08:52
ساعات تفصلنا عن حظر السفر إلى أميركا واتهامات بالعنصرية
4
خبر عاجل
13:18
يسرائيل هيوم عن مصادر: إسرائيل تعتقد أن التنسيق مع الجيش اللبناني فعّال للغاية لدرجة أنه يجعل وجود اليونيفيل غير ضروري
خبر عاجل
13:18
يسرائيل هيوم عن مصادر: إسرائيل تعتقد أن التنسيق مع الجيش اللبناني فعّال للغاية لدرجة أنه يجعل وجود اليونيفيل غير ضروري
5
أخبار دولية
00:07
أدرعي يوجّه تحذيرًا إلى الموجودين في مناطق جباليا
أخبار دولية
00:07
أدرعي يوجّه تحذيرًا إلى الموجودين في مناطق جباليا
6
أخبار دولية
00:45
دخول قرار ترامب منع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ
أخبار دولية
00:45
دخول قرار ترامب منع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ
7
خبر عاجل
13:44
مصدر عسكري للـLBCI: الجيش انهى عمليات التفتيش في المريجة ولم يتم العثور على أي شيء وقد غادر المكان علماً بأن الموقع كان قد إستُهدف قبل أشهر خلال الحرب
خبر عاجل
13:44
مصدر عسكري للـLBCI: الجيش انهى عمليات التفتيش في المريجة ولم يتم العثور على أي شيء وقد غادر المكان علماً بأن الموقع كان قد إستُهدف قبل أشهر خلال الحرب
8
صحف اليوم
00:35
مصادر "الأنباء الالكترونية": إسرائيل ستعمل على تعطيل أيّ اتفاق بين الدولة والحزب في شأن السلاح
صحف اليوم
00:35
مصادر "الأنباء الالكترونية": إسرائيل ستعمل على تعطيل أيّ اتفاق بين الدولة والحزب في شأن السلاح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More