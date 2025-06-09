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الروماني كيفو يودع بارما تمهيدا لتولي الاشراف على إنتر خلفا لإينزاغي

2025-06-09 | 05:55
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الروماني كيفو يودع بارما تمهيدا لتولي الاشراف على إنتر خلفا لإينزاغي

ودَّع المدافع الدولي الروماني السابق كريستيان كيفو بارما الإيطالي تمهيدا لعودته إلى فريقه السابق إنتر، كمدرب خلفا لسيموني إينزاغي المنتقل للاشراف على الهلال السعودي مباشرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جرمان الفرنسي.

ومن المتوقع أن يعود كيفو إلى إنتر حيث فاز كلاعب بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2010 حين أحرز الفريق الثلاثية التاريخية بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما قاد بارما للبقاء في دوري الدرجة الأولى في أول مهمة تدريبية له على مستوى الكبار.

وقال ابن الـ44 عاما عبر حسابه على منصة إنستغرام: "أشكر النادي والجهاز الفني واللاعبين والجماهير على ثقتهم بي وبمشروعنا"، مضيفا "تجاوزنا معا العقبات وكتبنا صفحة "في تاريخ بارما" ستبقى في قلبي".

وأفادت التقارير بأن كيفو وافق على عقد مع إنتر لمدة عامين بقيمة 2.5 مليون يورو سنويا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وراهن إنتر على لاعبه السابق بعد فشله في التعاقد مع المدرب الإسباني لكومو سيسك فابريغاس.

وستكون أول مباراة لكيفو مع إنتر ضد مونتيري المكسيكي في مونديال الأندية الأسبوع المقبل على ملعب "روز بول" في باسادينا بولاية كاليفورنيا.
 
 
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