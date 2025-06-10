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مانشستر سيتي يفتتح تعاقداته بضم الجزائري آيت-نوري

2025-06-10 | 02:34
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مانشستر سيتي يفتتح تعاقداته بضم الجزائري آيت-نوري

افتتح مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم تعاقداته من خلال التوقيع مع الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت-نوري قادما من ولفرهامبتون.

ويأتي انتقال الدولي الجزائري البالغ 24 عاما مع بقاء موسم واحد على عقده السابق مقابل 42 مليون يورو من ضمنها المكافآت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وبموجب العقد الجديد، سيستمر آيت-نوري في صفوف سيتي لخمسة مواسم وتحديدا حتى عام 2030.

وقال آيت-نوري في بيان للنادي "مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، وفرصة اللعب له بمثابة حلم تحقق".

وأضاف "أنا متحمس جدا للعمل مع بيب غوارديولا وجهازه الفني والتعلم منهم، وللتدرب واللعب إلى جانب هذه المجموعة من اللاعبين العالميين".

المصدر: فرانس برس
 
 
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