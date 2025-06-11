مانشستر سيتي يتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي رايندرس

أعلن مانشستر سيتي الإنكليزي تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرس لمدة خمس سنوات مقابل 62.4 مليون دولار أميركي بحسب تقديرات صحافية.وقال رايندرس إنه "في غاية السعادة" للانضمام إلى تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.وقال اللاعب الدولي الذي يتحدث الإنكليزية بطلاقة ووالدته من جذور إندونيسية "سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، ويملك أفضل مدرب، لاعبين عالميين ومنشآت مذهلة".المصدر: فرانس برس